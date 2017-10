Kampen om ingenmansland: Inför Sirius hemma

Sista måndagsmatchen för säsongen är kommen. Bajen tar emot Sirus på hemmaplan i en kamp om ingenmansland – och en bra säsongsavslutning.





Vad gäller Nanne Junior FC –



Själva, förra matchen till trots, har vi signat två nya kontrakt i Solheim och kapten Kennedy. Den sistnämnda var något vi alla gått och väntat på att få något som helst svar på; will they or won’t they, signa honom till ett nytt år. JJ fortsätter att leverera när det kommer till den kontraktuella biten.



Matchen då?



På papper har man, om man får använda sådana kraftuttryck, avsevärt mycket mer att ge än veckans motstånd. Sirius har dessutom ett antal avbräck att räkna med inför matchen – Wicks, Larson och kapten Busch Thor saknas allihopa, på grund av skador på de två förstnämnda, och avstängning på sistnämnde. Ahmadi, Ogbu, Eiswohld och Jarl är spelare som fortsätter saknas för Sirius sedan tidigare. Nämnvärt är att



Själva har vi Fenger borta, känt sedan tidigare. Annars har man en hel trupp som måste in i slutskedet på säsongen – det riktiga slutskedet – och prestera. Målen måste pressas ur elvan nu, försvaret kan inte fallera som det gjorde emot Kalmar. Det är absolut mer principiellt nu än vad det är något annat; att avsluta säsongen positivt kommer att sätta ton både för supportrar och för truppen. På förhand kanske det låter som att man låter för mycket väga ned på hur man gör ifrån sig, när det inte handlar om något annat än att klättra eller falla i ingenmansland, men det är ju, om något, tonsättande, för en förening som behöver komma upp sig. Som har skapat förutsättningarna för sig själv.



2017-10-23 17:09:27

