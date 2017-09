Spelarbetyg Djurgården - Hammarby

Årets sista stockholmsderby slutade oavgjort efter mål av Björn Paulsen och Jonas Olsson.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 4

Gjorde endast en full träning från senaste matchen fram till derbyt, men gör ändå som vanligt en mycket bra insats. Chanslös på 1-0-målet men i övrigt är Isaksson en vägg.



Felix Beijmo 3

Bidrar mycket i offensiven med fina inlägg och samarbetet med Magnus Eriksson fungerade, som vanligt, bra. Ska man klaga på något är det kanske att det blir lite väl offensivt emellanåt och luckor bakåt. Men när Beijmo ligger rätt i defensiven är han en trygghet.



Jacob Une Larsson 3

Stark i närkamperna, håller ihop försvaret. Hade dock lite problem med Björn Paulsen på fasta situationer.



Jonas Olsson 3

En ledare på planen. Spelar alltid på gränsen (och ibland över den). Nickar in det viktiga 1-1-målet på hörna.



Elliot Käck 3

Tog mer defensivt ansvar än vad man kanske är van att se och Käck gör ett riktigt bra jobb. Samspelet med El Kabir rullade också på bra, speciellt i första halvlek.



Magnus Eriksson 2

Bidrar mycket i offensiven med att utmana backlinjen via marken och med inläggsspel. Trygg med boll. Sliter mycket som vanligt. Tyvärr kom han inte in i boxen så ofta som man kanske skulle vilja se.



Jesper Karlström 3

Nytt förtroende centralt på mittfältet och gör det bra. Säker med bollen, väldigt nyttig i defensiven. Vinner mycket boll.



Kim Källström 3

Hade naturligtvis mycket uppmärksamhet omkring sig, men rör sig smart genom banan och fördelar bollar som få andra lyckas med. Slår hörnan som Jonas Olsson nickar in. Det ska också tilläggas att Källströms drogs med en lättare förkylning inför och under match.



Othman El Kabir 2 (ut 84 min)

Skicklig med boll och ofta en hot mot Hammarbys försvar. Skapade ganska många lägen, men tyvärr uddlös i avsluten.



Kevin Walker 2 (ut 78 min)

Ovan roll som nummer 10/anfallare, gör ett gediget jobb och löper kopiöst, men någon renodlad anfallare är han inte.



Gustav Engvall 2

Jobbar även han stenhårt och gör det mesta rätt fram till avsluten där nivån inte är tillräckligt hög just nu.



Aliou Badji (in 78 min) och Haris Radetinac (in 84 min) spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 80 VISNINGAR 0 KOMMENTARER80 VISNINGAR BJÖRN JOHNSON

bjorn.johnson@svenskafans.com

På Twitter: @JohnsonBjorn

2017-09-25 10:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-09-25 10:15:00

Djurgården

2017-09-23 13:19:00

Djurgården

2017-09-20 07:36:01

Djurgården

2017-09-19 22:40:35

Djurgården

2017-09-19 22:30:07

Djurgården

2017-09-18 19:51:00

Djurgården

2017-09-16 19:59:59

Djurgården

2017-09-15 17:00:00

Djurgården

2017-09-15 15:15:00

Djurgården

2017-09-12 09:51:00

ANNONS:

Årets sista stockholmsderby slutade oavgjort efter mål av Björn Paulsen och Jonas Olsson.I morgon spelas det sista derbyt för säsongen. Djurgården tar emot Hammarby på Stockholmsarenan. En match där lagen kliver in med olika ingångsvärden.Matchen på Borås Arena mellan Elfsborg och Djurgården slutade oavgjort, 2-2. Blårändernas mål gjordes av Magnus Eriksson och Kim Källström. Här kommer spelarbetygen.Det var inga roliga nyheter när Djurgården släppte startelvan inför matchen mot Elfsborg. Kerim Mrabti saknades på grund av en skada, och nu bekräftar Blårändernas läkarteam att Mrabtis säsong är över.Blåränderna reste ned till Borås i hopp om att sätta press på Malmö i guldstriden och öka avståndet till lagen som jagar bakom. Man lyckades inte med det utan fick endast med sig en poäng från Borås Arena i en händelserik och fartfylld tillställning.Efter den övertygande segern mot Örebro i lördags väntar nu en tuff bortamatch i Borås. Djurgården behöver tre nya poäng ifall man ska ha något hopp om att komma ifatt Malmö och ta kampen om guldet in i kaklet. Jakten fortsätter!DIF jagar Malmö och tar upp kampen om guldet. Under lördagseftermiddagen körde Blåränderna över ÖSK med 4-1 då 14 039 åskådare fick se Kim Källström, Felix Beijmo och Magnus Eriksson (tvåmålsskytt) näta, och med tre nya inkasserade poäng börjar Djurgården att flåsa Malmö i nacken på allvar.Inför matchen mot Örebro har Djurgården drivit kampanjen jakten på Malmö FF. Då är tre poäng ett måste mot Örebro.Forum 1891 ringde upp Djurgårdens succéback Jacob Une Larsson inför lördagens möte med Örebro.På förhand en av säsongens absolut svåraste matcher. Dessutom i ett läge där en förlust hade lämnat oss kvar i getingboet under medan en vinst hade givit, åtminstone tillfälligt, andrum och fortsatt slagläge i europaracet. Då går Djurgården ut och gör en av säsongens bästa insatser mot ett Göteborg som aldrig ens gavs chansen.