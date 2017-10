Bollklubbsbloggen: Club kids

Om att Isak Petterson lämnar HBK efter säsongen.

Tidigare blogginlägg

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Halmstads BK

Om att Isak Petterson lämnar HBK efter säsongen.På sommarfönstrets näst sista dag kom så värvningen som vi alla hoppades på men som jag själv var lite orolig för att den inte skulle genomföras. Men NEJ, HBK insåg att ”hålet” efter i veckan flyktade Haksabanovic och Pekalski var tvunget att fyllas.Och HBK "sparar sig kvar" i Allsvenskan?..har ingen ny islänning klar?Och bättre än Galatasaray!När HBK monterar sig ned i SuperEttan?När Jan satte sig på ett plan.Och jag kan räkna till fem!Räddar Allsvenskan för HBK?Om en lovande debut för Halmstads nye huvudtränare.Känns väl så där idag.Eller kanske inte förresten...Eller B som i Brentford?Och ett varningens finger för målvaktsposten?Ett långskott ända hem!Om det bortglömda avancemanget.Och en känga till (nästan) hela mediesverige.Och hela fotbollsverige verkar gå fullständigt bananas!It´s begun!Och en klubbchef som kör som Zlatan?HBK i HD.Och Järdler assisterar?Och den där lilla ”gnistan” som är det sista vi har kvar nu.Och säkra den där kvalplatsen!Vi behöver det så desperat nu.och utser AFC:s "bogey team" nr 1!Tre små segrar är ju allt som behövs!Kan du hitta målet än?Och Halmstad City.Och tack för hjälpen Vabäjjs BöIS!När vårat HBK i toppstriden står stilla!Både HBK och spelarna med utgående kontrakt bör ta sig en funderare.Och skånska ”Bollklubbare i smyg”?Silverholt borta resten av säsongen.Det är väl dags att komma hem nu, Andreas?När Olsson gick från toffelhjälte till firad matchhjälte.En tanke smått absurd.Jo, men Dalmasarna är knappast något superlag, hemma!HBK säkrade sex pinnar och jagar vidare på värvningsfronten.Alexander Arvidssons dryga 30 minuter mot Värnamo fick oss att sukta efter en mer fysisk spelare centralt.Halmstads BK har som enda lag mött Ängelholms FF två gånger och dessutom tagit full pott.Vi vill ha HBK - i landslaget - och mer det kommer det att bli?Nä, men då åker vi väl buss i 6 timmar upp till Stockholm igen och ger bort matchen på 6 minuter.Tradigt besked efter festen mot Värnamo.Alexander Arvidsson ser ut att få göra debut från start mot Värnamo.Och vi Leeder med dig, Marcus!Visst känns det som om toppstriden hårdnar…Sverige uträknat i Frankrike? Glöm det! Precis som många glömt att det faktiskt är HBK som springer runt därnere...minns ”Lju-Tur-Ni”. När Halmstad var som bäst var också Sverige som bäst.Häromsistens såg vi Bollklubben på Stade de France. Och under dagen har det fortsatt snackats HBK från Frankrike!Halmstads BK tog plats på Stade de France igår.20 minuter och en Sead Haksabanovic...räcker så!Delvis undflyende på frågorna men samtidigt en ganska stor medvetenhet och insikt om de egna bristerna och vad som måste förbättras – så kan man väl sammanfatta lördagens intervju med HBK:s chefstränare.Diskussionerna om klubbens spelmässiga status fortsätter - det börjar bli dags att bjuda in självaste Chefen till Café Bollklubben!På forumet har en framtida försäljning av Sead Haksabanovic diskuterats med utgångspunkten att han eventuellt inte kommer att förlänga sitt kontrakt. Jag förstår i så fall inte varför.Glöm den 6 juni 1944! Dagen D för oss bollklubbare blir den 23 maj 2016 – dagen då Dusan Djuric åter kommer ”hem” till Halmstad.Inte ens måndagens "hemvändare" kan ändra på det?Simon Bakkioui har aldrig varit med om den typen av skada som Fredrik Olsson råkat ut för – han skulle varit med i Varberg 1984.Förlust med 30 sekunder kvar mot Häcken efter en heroisk kämpainsats och efteråt gick snacket mest om hur rättvist det ändå var att Hisingslaget avgick med segern. Frankly? I don´t care!Och då väntar Häcken i cupen! Kommer du till helgen och trycker dit ett par straffar, Hacke?Kvartsfinal, goa gubbar och nyförvärv.Rubriken med hänvisning till SVT Text sidan 328 träffar som en dolkstöt i solar plexus och man undrar vad f-n är det nu liksom?All we can do is sit and wait..Mr Chairman har avgått. Mr Snowman tar över och tycker till om vad som händer i Bollklubben.Från Emirates till Vångavallen. Vem visar dig en väg du kan gå - när du inte själv vet vart?HBK har anmält sitt intresse för anfallaren Marcus Pode. Det har tydligen ett antal klubbar till. Inte helt oväntat är Trelleborg en av dessa. Kalmar FF en annan.Halmstads BK letar multiverktyg på Överskottsbolaget.Varit där så många gånger Men det har aldrig gått i lås Och vi har givit spelarna blommor Men de har alltid flytt sin kos Någonting… måste vara fel!Halmstads BK annonserar efter en ny klubbchef och plötsligt har alla vi gnällr*var chansen att visa var skåpet skall stå!Fortsätter utbilda närproducerat till konkurrenterna?Spekulationer om Daniel Nannskog och till och med Stuart Baxter som HBK:s nye assisterande slutade med ett namn som nog flög under de flestas radar!Precis som man kunde ana i förra veckan så var Torbjörn Arvidssons uppbrott från HBK inte självvalt. I min bok ökar detta pressen på huvudtränare Jönsson inför nästa säsong.Först Fredrik Andersson och nu lämnar även Torbjörn Arvidsson Halmstads BK. Och det som går att läsa mellan raderna får en åter att undra vad som egentligen händer i klubben.Efter några veckors sedvanlig Zzzzilly season hos HBK rasslade det plötsligt till på nyhetsfronten under måndagen!Äntligen med lite transferrykten IN för Halmstads BK!Mohammed Ali Khan säger sig ”vara öppen för att följa med ner i Superettan”. Det får mig åter att fundera över vad ett avtal egentligen är värt?Fast vi hade väl aldrig trott att vi skulle få säga farväl underifrån?För ett tag sedan stod det klart att Halmstads BK säsongen 2016 spelar i Superettan. Reaktionen från klubbledningen?Hur stavas egentligen det?Nu lämnar spelarna HBK snabbare än Ewert Ljusberg hinner tappa upp en bira!IFK Norrköping tog idag sitt första SM-guld på 26 år – starkt influerade av gamla HBK:are.Det har snackats om Manchester United men det jag tror Sead Haksabanovic absolut bäst behöver för att utvecklas är SENIORFOTBOLLDet flammar och gnistrar och slår…Lillebrorsan skapar kvalångest i Laxastan.Snart lyfter vi mot övre halvan!Till slut kom beskedet som vi nog innerst inne visste skulle komma – ingen Dusan Djuric i HBK!Så nära får ingen gå?Säg vart tar vi vägen nu?Och vi dammar av en gammal käpphäst.Halmstads BK, som ett universitet i sommartider.Vem är den nye "Ljungan" i Halmstad?Skulle det visa sig att man värvat en spelare som man inte kan använda vet jag faktiskt inte vad jag ska tro.Varför mobbas alltid Halmstads BK?Om jag är staten vem fan är då kapitalet?Landslagsmeriterade anfallaren Matthew Rusike har skrivit på för 1.5 år i Halmstads BK.Blev glad när Jens Fjellström i förra veckan sa att han trodde Halmstad var det lag som framöver kommer att lyfta från det absoluta bottenträsket. "Janne Jönsson har en sådan tydlighet med hur han vill att hans lag ska spela" sa FjellströmOch vem tar över efter Baldvinsson på Norrporten?En kontraktslös Dusan Djuric har tränat med Halmstad i veckan "mest för att hålla igång". Dusan säger sig vilja ha ett par år till utomlands men läser man lite mellan raderna så är känslan att det inte är helt j-vla omöjligt ändå!Får Halmstad äntligen in en fullträff på värvningsfronten?GameOff om Richard Magyars övergång till Hammarby.Game on för GameOff – en blogg om fotboll i allmänhet och Halmstads BK i synnerhet.