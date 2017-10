Måndag Morgon - Jag mår illa

I veckan anhölls en av MFF:s spelare. Han är på sannolika skäl misstänkt för sexuellt utnyttjande av barn i två fall och skäligen misstänkt för försök till våldtäkt i ett annat.

Vi vet alla vem det handlar om, Sydsvenskan gick ut med namn under lördagen, prestigevärvningen som kom hit för ett par månader sedan från Sirius Vad vi och vår glatt leende sportchef Daniel Andersson inte visste när spelaren presenterades i somras var att han förutom att vara en bra fotbollsspelare dessutom sannolikt är en sexualbrottsling.Jag mår fysiskt illa när jag skriver det. Men stämmer misstankarna som har gjort att mannen är anhållen är det så.Redan i vintras påbörjades övergrepp mot en flicka och enligt utredningen har det alltså fortsatt ända in i juli månad då polisen startade en utredning,För Malmö FF:s del är det givetvis att stort misslyckande att man har skrivit kontrakt med spelaren. Scoutingen gällande det fotbollsmässiga är inte mycket att säga om, men i övrigt kan man inte komma ifrån känslan av att man har missat en del. Det lär bli en dyrköpt läxa då man med hänsyn till arbetsmarknadens regelverk inte kan bryta ett anställningskontrakt hur lätt som helst. Vad det betyder att spelaren har skrivit på MFF:s "code of conduct-policy" vet jag inte, men kanske kan det ge föreningen ett viss förhandlingsutrymme. Detta är dock ointressant i ett sammanhang där en eller flera unga tjejer har utsatts för övergrepp.Mäns våld mot kvinnor tränger sig på överallt och fotbollsvärlden är inget undantag. Skandalerna är många och frågan är om inte de unga, högavlönade och bortskämda stjärnorna ibland tappar verklighetsförankringen och tror att de är undantagna från övriga världens regler. Skandalerna är rätt många och smärtsamt nog har vi haft ett liknande fall i vår egen klubb tidigare, samt åtminstone en kvinnomisshandel. MFF är inte unika i detta hänseendet och i det aktuella fallet har det mesta utspelat sig innan spelaren fanns i klubben, men oavsett vilket måste föreningen jobba ännu hårdare med värdegrundsarbetet, samt vara mycket mer noggranna i sin research av spelarna som värvas.Personligen gör det mig väldigt illa berörd. Jag är uppväxt med min storasyster och min ensamstående mamma, mina närmsta vänner är kvinnor och de ger mig klokskap och perspektiv på livet som jag är djupt tacksam över.Jag hade inte klarat mig en sekund utan dessa underbara människor och tanken på att så många män anser sig ha rätten att våldföra sig på dem bara för att de just är kvinnor gör mig så oerhört förbannad och förtvivlad.Det är verkligen med stor sorg jag skriver den här texten då man påminns om att det aktuella fallet bara är en krusning på ytan av allt skit som män utsätter flickor och kvinnor för.För Malmö FF:s del är det bara att försöka avsluta samarbetet med spelaren så fort som möjligt och ta den ekonomiska smäll det innebär. Allt annat är i min värld ett svek mot MFF-familjen som idag innefattar tusentals mammor, systrar och döttrar.När det gäller Sirius ansvar låter jag det stå för dom, jag representerar en MFF-redaktion och min personliga åsikt är att om misstankarna stämmer skall denna spelaren sparkas så långt bort från föreningen som det bara är möjligt.Därefter hoppas jag att Malmö FF som förening tar lärdom och jobbar ännu hårdare med att undersöka personligheten hos kommande värvningar och inte bara den fotbollsmässiga kvaliteten. Vi har fått nog av skitstövlar nu!