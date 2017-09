Damien Plessis och Örebro SK går skilda vägar

Idag meddelade Örebro SK de kommit överrens med Damien Plessis om att avsluta kontraktet i förtid. Plessis värvades inför säsongen som den nya stora försvarsgeneralen trots att han under hela sin karriär spelat som defensiv mittfältare. Totalt blev det fem matcher i Svartvitt för fransmannen, varav tre från start.





På presskonferensen, när Plessis presenterades, beskrev Alexander Axén att han letat efter en lång spelare som skulle vara minst 188 cm - Plessis är 193 – eftersom att det skulle ge ÖSK mer tyngd och styrka i mittförsvaret.



Axén hade också en tydlig tanke med att skola om Plessis från mittfältare till mittback precis som han tidigare lyckats bra med i Fredrik Lundgren och Erik Johansson i



Plessis bakgrund går heller inte av för hackor då han tillhört klubbar som Lyon, Liverpool och Panatinaikos samt spelat



Förväntningarna ställdes därför högt – kanske orimligt högt – på en spelare som under de senare åren spelat för betydligt mindre klubbar som franska Châteauroux, schweiziska Lausanne och portugisiska Marítimo.



Nu när vi har facit visar det sig att det helt enkelt var lite för bra för att vara sant.



Axén lyckades inte skola om Plessis från mittfältare till mittback och Plessis hade i sin tur svårt att anpassa sig till det spelsätt som ÖSK använde sig av. Samtidigt tog



En så högprofilerad spelare som Plessis går inte att ha outnyttjad på lönelistan och nu verkar det som att Axel Kjäll gjort klart att Plessis inte ingår i planerna inför nästa säsong vilket gjort det än mer naturligt för parterna att gå skilda vägar redan nu.



0 KOMMENTARER 44 VISNINGAR 0 KOMMENTARER44 VISNINGAR MARCUS FOLKÖ MÜNTZING

2017-09-15 16:29:14

