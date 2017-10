Chelsea - Roma 3-3: Galen match på Stamford Bridge

Det blev en grymt fartfylld och underhållande match i London och Stamford Bridge på onsdagskvällen. Efter att Chelsea tagit en 2-0 ledning i första halvlek så kom Roma tillbaka. Efter en fantastisk andra halvlek, som innehöll ett otroligt volleymål från Edin Dzeko så slutade tillställningen 3-3.

Första intrycken från startelvan, utan De Rossi, utan Florenzi och utan Manolas talade för att det skulle bli en svår match borta mot de regerande Premier League -mästarna. Men Roma gick ut och startade i ett högt tempo och nästan med ett naivt högt spel för att vara på bortaplan i en match av denna dignitet. Det aggressiva spelet ledde till en soloraid av Perotti, som enkelt kryssade igenom hemmalagets försvar och var bara ett par decimeter ifrån att stänka in den i bortre krysset redan efter ett par minuter.Men det var Chelsea som skulle ta ledningen efter ett individuellt misstag av Juan Jesus , där den brasilianske backen slog bollen rakt ut på en framstormande David Luiz. Landsmannen i Chelsea kunde i lugn och ro placera en skickligt skruvad boll bakom Alisson.Trots underläget fortsatte Roma att spela brett och med ett högt tempo, samtidigt som man behöll bollinnehavet. Men återigen var det ett individuellt misstag och individuell prestation som skulle stå gästerna dyrt. Bruno Peres tappade i 37:e minuten slarvigt bollen högt upp på banan, vilket Eden Hazard förvaltade genom att sätta igång en snabb omställning genom att spela Morata, som sedan hittade tillbaka till belgaren som genom en smart löpning stod fri och enkelt kunde slå in 2-0.Men reduceringen skulle snart komma. Gonalons fördelade ut en, tillsynes, ofarlig boll till Kolarov vid sidlinjen som med fin speluppfattning såg sitt läge och helt sonika spelade förbi bollen vid sidan om en ouppmärksam Azpilicueta och kunde fritt dunka in 2-1 bakom en chanslös Thibaut Courtois. Första halvlek karaktäriserades av ett aggressivt och skickligt Roma som visade upp ett fint passningsspel. Gentemot ett hemmalag som genom individuell spets tog tillvara på de lägen som gavs.Roma fortsatte med det höga tempot även i andra halvlek och skapade omedelbart chanser, tidigt kunde både Strootman och Gerson testa på skott och pressa tillbaka Chelsea. Detta resulterade i matchens första byte när en märkbart pressad David Luiz byts ut till förmån av Pedro.Det skulle dock dröja till den 64:e minuten innan kvitteringen kom. Och vilken kvittering sen! Fazio, som står på egen planhalva, ser att Dzeko rycker i djupled och sätter iväg ett riktigt fint uppspel som Dzeko förvaltar på bästa sätt. Med en fulländad teknisk förmåga dunkar Roma-anfallaren in 2-2 på volley bakom en återigen chanslös Courtois! Och om de romerska bortafansen ledde läktarmatchen på poäng så gick de på knock efter kvitteringen då de tog över hela arenan!Och bara 6 minuter senare fick de anledning att sjunga ännu högre då Kolarov förvaltar en frispark som - såklart - Dzeko stångar in. Och Roma har lyckats vända 2-0 till 2-3. På Stamford Bridge. Mot Conte. Mot Chelsea. Men matchen skulle svänga om en sista gång. En fritt stående Hazard fick, likt Dzeko ett par minuter innan, också nicka in en boll och 3-3 var ett faktum.Resten av matchen jagade båda lagen det avgörande målet. Efter att Atletico spelat 0-0 borta mot Qarabag tidigare under kvällen så hade båda lagen vetskapen om att en vinst skulle innebära ledning i gruppen och ett gynnsamt utgångsläge inför returmötena. Något mer mål blev det inte, men ända fram till matchens sista spark så gick Roma för vinsten och var även närmast.Wow! Vilken match. Roma går ut och dominerar. På bortaplan. I Champions League ! En del har påpekat att Chelsea saknade viktiga Kanté på mitten. Men Roma led av större bortfall när man från start var utan De Rossi, Florenzi, Manolas och nyförvärv som Schick och Karsdorp.Men detta visar vilken högstanivå detta Roma har, matchen visade att Roma har alla möjligheter att spela riktigt bra och ta poäng mot alla lag man förväntas möta i år. Men för att ta det där allra sista steget så måste Roma bli ett lag som kan stänga denna typ av matcher. Visst finns det otroligt mycket att glädjas åt efter en magisk Champions League-kväll. Men det blev också ”bara” en poäng i en match där Roma var värda tre.Kolarov ska återigen lyftas fram. Men även Gerson som skötte sig bra och visar att han har potential för den här nivån. Men största förbättringen visade Gonalons som under onsdagsmatchen var som en helt ny spelare jämfört med tidigare insatser, och inte minst den mot Qarabag. Edin Dzeko - Två mål i sin 100:e match i Romatröjan. Och: 100 matcher - 59 mål - 18 assist. Det räcker så.Mål:11’ Luiz37’ Hazard40’ Kolarov64’ Dzeko70’ Dzeko75’ Hazard57’ Ut: David Luiz In: Pedro77: Ut: Zappacosta In: Rüdiger80: Hazard In: Willian74 Ut: Gerson In: Pellegrini83’ Ut: Strootman In: Florenzi.88’ Ut: Perotti In: El Shaarawy.Skott: 17 - 15Skott på mål: 4 - 7Bollinnehav: 40% - 60%Offside: 4 - 1Hörnor: 1 - 3Grazie Roma!