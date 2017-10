Roma - Crotone 1-0: Tre poäng i sömnig tillställning

Roma tog hem tre poäng i en blek tillställning på Stadio Olimpico. Roma kom inte upp i normal nivå samtidigt som Crotone inte hade mycket att sätta emot offensivt. Perotti gjorde matchens enda mål från straffpunkten, 1-0.

Startelva(4-3-3) Allenatore: Eusebio di FrancescoAlisson; Karsdorp (UT 82´), Fazio, Moreno, Kolarov; Gonalons, Gerson (UT 75´), Nainggolan; Perotti, Dzeko, Under (UT 64´)Bänk: Skorupski, Lobont, Florenzi (IN 82´), Peres, Jesus, Castan, Strootman, Pellegrini (IN 75´), De Rossi, Schick, Defrel (IN 64´), El ShaarawyStartelva(4-4-2) Allenatore: Davide NicolaCordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlovic; Rohden (UT 60´), Mandragora, Barberis (84´), Crociata (UT 80´); Nalini, BudimirBänk: Festa, Latella, Viscovo, Stoian (IN 80´), Romero (IN 84´), Izco, Suljic, Trotta, Faraoni (IN 60´), Cabrera, Ajeti, SimyGästande Crotone kickade igång onsdagkvällens tillställning på Olimpico. Roma tog omgående tag i matchen och visade varför man är ett topplag och varför gästerna huserar i botten. Första tio domineras fullständigt av hemmalaget mot ett lågt stående bortagäng, Efter drygt fem minuter kombinerar sig Dzeko och Perotti fint fram och den förstnämnde spelar ut bollen till Kolarov som drar iväg en rökare mot bortre krysset, mycket nära årets mål på Olimpico men bollen smiter strax utanför. Roma fortsätter att anfalla, främst på vänsterkanten och Kolarov stormar fram gång på gång. I den tionde minuten belönas serben med en straffspark när han utmanar Crotoneförsvarare som släpar kvar med vänsterfoten och gör det lätt för Kolarov som faller väldigt enkelt. Perotti förvaltar straffen på bästa sätt och rullar stensäkert in 1-0 intill Cordaz vänstra stolpe. Efter ledningsmålet tappar Roma något, tempot sjunker och Crotone bjuds in i matchen utan att för den sakens skull skapa några heta chanser. I den sjuttonde minuten är frisparksspecialisten Kolarov nära att sätta sitt tredje frisparksmål för säsongen. Svårt att avgöra ifall det var ett skott eller inlägg när bollen överraskar Cordaz och träffar förstastolpen. Matchen fortsätter i ett lågt tempo och Roma har svårt att skapa några heta chanser mot ett samlat Crotoneförsvar. Dzeko kommer till något halvläge, ofta efter förarbete av antingen Perotti eller Kolarov. Gästernas första chans skapas av Rohden som i den 37e minuten älgar iväg i djupled, tar sig in i straffområdet och avslutar lågt med vänstern. Alisson har dock inga problem med avslutet. I halvlekens slutskede är Roma nära att dubbla sin ledning två gånger om. Först är det Kolarov som spelar in ett lågt inspel som styrs av Crotoneförsvarare rakt i famnen på Cordaz. Läge nummer två uppstår när Perotti träffar Dzekos panna med ett fint inlägg, bosniern får se sin nickskarv smita tätt utanför stolpen och domaren blåser av första 45.Andra halvleken inleds med en dubbelchans för Roma där Dzeko drar iväg en vänsterprojektil i kryssribban, definitivt värt ett bättre öde. I efterspelet till ribbkanonen kommer Karsdorp till sin första målchans i Romatröjan, en halvvolley med bra tryck från ca 25-30 meter fastnar i handskarna hos Cordaz. Resten av matchen utvecklar sig till ett sömnpiller där de farliga lägena lyser med sin frånvaro. Crotone lyfter upp positionerna men är på tok för svaga offensivt för att hota Roma. Ett sista läge skulle dock skapas när man i 91a minuten får sin första hörna för kvällen. Hörnan dimper ner hos Simic som får iväg ett halvlurigt avslut på halvvolley, Alisson har dock inga problem att rädda och säsongens sjätte nolla är ett faktum.Roma gör vad som kräva i denna match och definitivt inget mer. Första 10-15 minuterna håller man bollen fint inom laget och skapar straffen som sedermera blir matchavgörande. I övrigt ingen match som går till historien. Det vi tar med oss från matchen är tre poäng, ytterligare en hållen nolla, nyttig rotation, Perottis förmåga att utmana och Fazios pondus."Vi vann matchen men vi kunde gjort det bättre offensivt och tagit till vara på de chanser som vi skapade. Vi träffade virket två gånger och möjligtvis är det otur då det har hänt oss flera gånger denna säsong. Men vi borde varit mer kliniska framför mål med tanke på de chanser som vi skapade. Jag gjorde en hel del ändringar och vi tog tre poäng - det är det viktigaste i jakten på lagen framför oss."- den serbiske ytterbacken framstår mer och mer som årets värvning i Serie A . Stormar fram längs vänsterkanten, utmanar och levererar finfina inspel. Dessutom felfri i defensiven. Kombinerar fint med Perotti.Mål: 1-0 10´ Perotti (straff)Bollinnehav: 60 % - 40 %Skott: 14 - 3Skott på mål: 5 - 2Hörnor: 10 - 1Offsides: 2 - 6Gula kort: 0 - 1