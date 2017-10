Släkten är värst

En historisk öppningsmatch mot expansionslaget Vegas Golden Knights inleddes med en känslomässig hyllning till tv-profilen och den legendariske sportkommentatorn - Dave Strader, även kallad “The Voice”, som dog i cancer, 62 år gammal. Därefter hyllades hela Las Vegas. Båda lagen stod på samma sida av isen och fick se mäktiga bilder rulla på jumbotronen. “Viva Las Vegas”.



Stars firar 25 år den här säsongen, vilket syntes i både mittcirkeln och på tröjorna som pryddes av en logo.var nu igång och på andra sidan mittcirkeln fanns nu f.d. Stars-spelaren Cody Eakin , ståendes i en tekning mot Tyler Seguin - och det dröjde inte länge innan just Eakin fick smaka på en ordentlig propp mot nyförvärvet Alexander Radulov i inledningen av den historiska matchen. Tempot höll i sig hela perioden och Stars nya målvakt som är tilltänkt som en nyckel i framför allt Boxplay-spelet, fick direkt gå in i hetluften och rädda Stars flertalet gånger mot ett nederlagstippat Golden Knights. Eller ja - hela fyra gånger fick Stars spela boxplay, men Vegas fick noll i utdelning.En tidigare bekant målvakt finns numera i Golden Knights, Marc-Andre Fleury, med 13 säsonger i Penguins, stod för en hel del svettiga räddningar när Stars förstakedja med Benn, Seguin och Radulov gled in och visade upp sig för första gången.Första perioden blev mållös där målvaktsspelet klev in i fokus.Bortalaget fick börja med powerplay i, men återigen hittade man inget spel överhuvudtaget. När väl utvisningen var över för hemmalagets del, svängde det rejält och skotten rann iväg till 20-12. Stars hade ett rejält spelövertag och Fleury svarade med svettiga räddningar - gång på gång.Knappt halva perioden hade gått då Stars fick för andra gången i matchen - testa på sitt powerplay. Hemmalaget radade upp chanser, men återigen stod rutinerade Fleury i vägen. Stars mållösa även denna gång.Nyförvärvet Radulov var stekhet inatt, men det var även Fleury när han räddade ett friläge mot Seguin och Radulov som istället resulterade i en slashing på Radulov.Dallas första mål för säsongen skulle till slut komma. I, hör och häpna, powerplay fick Devin Shore iväg ett skott som sedan Tyler Seguin enkelt styrde upp i krysset bakom Fleury, som till slut inte orkade stå emot mer. John Klingberg noterades också för en assist.Drygt fyra minuter in ifår Bishop en puck som märkligt nog tar väldigt illa och som slutar med en blödning någonstans runt ögat/pannan. Kari Lehtonen fick istället hoppa in i premiärmatchen.Med halva perioden kvar, fick Golden Knights göra sitt första NHL -mål. En skymd Lehtonen fick pucken mellan benen, när James Neal, som en gång i tiden spelat i Stars, fick iväg en perfekt puck som letade sig in till 1-1. Bittert för inhopparen Lehtonen.Nu var det helt plötsligt en vidöppen match som kunde sluta hur som helst.Med två minuter och 44 sekunder kvar, kontrar Golden Knights och Cody Eakin drar en briljant pass till sin kamrat James Neal som enkelt gör 2-1 i nättaket på en chanslös Lehtonen.Stars nya huvudtränare Ken Hitchcock begär timeout med 51 sekunder kvar. Med tom målbur reser sig hela publiken i AA-Center, men de kan sätta sig ner igen för Stars förlorar hemmapremiären mot Vegas Golden Knights i matchen som går till historieboken.