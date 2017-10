Devils ångar på!

New Jersey Devils fortsätter överraska och har i veckan plockat hem nya fina poäng.





Game 3

6 New Jersey Devils

Arena: Air Canada Centre



Inför matchstart var båda lagen obesegrade. Toronto hade gjort hela 19 mål sina första tre matcher och



Att göra sex mål på Toronto kändes nästan som ett måste om man ska vinna en match som denna. Cory Schneider fick totalt 50 skott avfyrade mot sig men fick bara se pucken passera tre gånger. Toronto visade upp en fantastisk offensiv inledningsvis och skapade ett flertal chanser i nästan varje byte. Deras powerplay funkade bra till en början och det var där man fick utdelning. Deras powerplay skulle dock leda till förlust.

Devils kom undan med 2-2 i första perioden och det ska man vara nöjda med.

När matchen stod och vägde som mest i andra perioden kliver svenskarna i Devils fram återigen. Denna gången gör man det i powerplay, och det är Marcus Johansson som spelar succérookien



Game 4

New Jersey Devils 2 – 5

Arena: Prudential Center



Tuff match väntade för Devils där man ställs mot Washington som är ett erkänt starkt lag.

Washington öppnade piggt och pressade ner Devils bra. Devils i sin tur lyckades inte komma till i anfallszon och det blev några enkla ingripanden inledningsvis för Washington-målvakten

Kyle Palmieri som har sett fin ut i början av säsongen reducerar tidigt i tredje till 2-3. Återigen blir glädjen kortvarig då Pavel Zacha åker ut fyra minuter för klantig high-sticking. Här visar Washington ingen nåd. Man gör två mål och punkterar matchen.



Game 5

New York Rangers 2 – 3 New Jersey Devils

Arena: Madison Square garden



New York Rangers har öppnat säsongen bedrövligt och hade innan matchstart endast vunnit en match av fem möjliga.



Rangers öppnar matchen starkt och skjuter många och bra skott mot mål.

Tidigt i tredje gör man också viktiga och matchavgörande 1-3. Denna gången är det Drew Stafford som presenterar sig med sitt första mål i Devils-tröjan. Rangers pressar bra i tredje och Shattenkirk lyckas prickskjuta in 2-3 i slutet av matchen, men mer än så lyckas man inte åstadkomma.



Poängliga i Devils - topp 8.

Will Butcher 0G 8A 8P

Jesper Bratt 3G 3A 6P

Adam Henrique 2G 3A 5P

Marcus Johansson 2G 2A 4P

Brian Gibbons 2G 2A 4P

Taylor Hall 1G 3A 4P

Kyle Palmieri 1G 3A 4P

John Moore 1G 2A 3P



Noteringar om matcherna

Fjärde kedjan innehållande Brian Gibbons – Blake Coleman – Stefan Noesen och tredje kedjan Miles Wood – Adam Henrique – Jimmy Hayes spelar ett mer rakt spel mot mål och skapar många farliga chanser i matcherna. Har stått för många viktiga mål och är bra mycket mer effektiva än top-6 kedjorna.



Ett steg framåt och två steg bakåt, Pavel Zacha? Man kunde tro att han skulle vakna efter sina två första mål för säsongen mot Toronto, men inte det. Zacha har presterat svagt i samtliga matcher trots målen. Hur länge får han vara kvar mellan Hall och Palmieri? Noterbart är att han endast spelade fem minuter mot Rangers. Dags att lägga i en växel. Det här ska ju bli hans säsong!



Kyle Palmieri gjorde karriär-mål nummer 100 i matchen mot Washington. Det tog han 363 matcher att uppnå den milstolpen.



Blake Coleman som öppnat säsongen bra i fjärde-linan, slogs två gånger under matchen mot Washington. Första gången mot André Burakovsky och andra gången Tom Wilson. Han förlorade andra fighten klart efter att ha tagit emot ett par bra högerkrokar från Wilson.



Will Butcher fortsätter göra assist. Han har stått för åtta assist på fem matcher hittills och visar headcoach John Hynes att han ska fortsätta spela. Intressant är dock att sju av hans åtta assist har varit "andra-assist".



2017-10-15

