Kinkaid startar nattens match.

Fördel Devils när man tar emot Senators

Efter en vecka av vila och återhämtning för New Jersey Devils är det återigen dags för laget att gå in i en intensiv matchperiod med start i natt. På andra sidan isen hittar vi Ottawa Senators. Senators är mitt uppe i en rad matcher och spelade senast natten till idag match mot Flyers.





Senaste matchen



New Jersey Devils 0 – 3 San Jose Sharks



San Jose Sharks var för alldeles för tunga i en ”B2B”-match för Devils. Devils hade stora svårigheter att göra mål, svårigheter så pass stora att man fick gå nollade för första gången den här säsongen. Keith Kinkaid startade i Devils-buren och gjorde återigen en stabil match.



Inför nattens match



New Jersey Devils –



Arena: Prudential Center



Senators har likt Devils öppnat årets upplaga av



Lagen möttes för drygt en vecka sedan på Ottawas hemmais i Canadian Tire Centre. Matchen slutade med vinst för New Jersey Devils. Efter en stark upphämtning i tredje perioden kunde



Senators har (likt Devils) en del skadebekymmer på ett par viktiga kuggar.



Skadekoll - Devils







Kyle Palmieri skadade sig tidigt i veckan på träning efter att ha kraschat in i sargen. Han var inte med på torsdagens träning, men coach Hynes uteslöt inte möjligheten att Palmieri skulle spela mot Senators.









New Jersey Devils, väntad lineup:







Marcus Johansson – Adam Henrique –











Förstalinan är intakt och har funkat riktigt bra sedan de sattes ihop. Alla tre har presterat på en hög nivå offensivt och gjort många mål för laget.



I andralinan hittar vi med stor sannolikhet Jesper Bratt i natt. Kan Bratt hitta tillbaka till sin poängproduktion? Möjligheten ökar givetvis när man spelar med Henrique och Johansson.



I tredjelinan hittar vi Zacha som fortfarande inte fått något flyt i spelet. Hayes har efter målet i premiären försvunnit och gör knappt någon nytta. Mycket talar för att detta är linan som får minst speltid.



I fjärdelinan hittar vi Miles Wood som har fått dåligt med speltid de senaste matcherna, men har sett till sin roll stundtals varit riktigt bra. Coleman och Noesen har inte bidragit med många poäng men har ändå överraskat positivt i form av bra penalty kill, riv och slit.



__________________________________________







John Moore – Steven Santini



Will Butcher – Ben Lovejoy



På pappret har Devils inte den bästa backuppsättningen. Severson och Santini tar helt klart steg i rätt riktning.

Will Butcher har redan gjort nio assist men får inte se speltiden öka särskilt mycket. Jag gillar ändå sättet man spelar honom på. Han är förstavalet i powerplay och används allra bäst när man äger puck.



__________________________________________



Keith Kinkaid Scott Wedgewood/Cory Schneider



2017-10-27

Efter en vecka av vila och återhämtning för New Jersey Devils är det återigen dags för laget att gå in i en intensiv matchperiod med start i natt. På andra sidan isen hittar vi Ottawa Senators. Senators är mitt uppe i en rad matcher och spelade senast natten till idag match mot Flyers.New Jersey Devils fortsätter överraska och har i veckan plockat hem nya fina poäng.Succé för det "nya" New Jersey Devils i de första två matcherna av säsongen. Nya spelare i form av Jesper Bratt, Will Butcher och Nico Hischier har klivit fram. Målvakten Cory Schneider har visat stabilitet och laget har visat självförtroende.New Jersey Devils kommer ha att en ung och väldigt snabb forwardsuppsättning i år. Men det är också det där det positiva stannar för resten går troligen inte ihop till en fungerande enhet. Kommande säsong ser mest ut att bli en lång väntan på nästa och helst vill man se lagets blivande stjärnor ta steg i rätt riktning.Att kalla New Jersey Devils Patrik Elias en legend är nästan en underdrift. Tjecken har spelat i klubben under hela sin NHL-karriär och har dessutom nästan alla rekord som finns för en utespelare. Men en långdragen knäskada, som tvingat honom till flera operationer, sätter nu stopp för 40-åringens karriär meddelande han under fredagenNew Jersey Devils har nu varit avhängda från slutspelsracet nu ett tag. Nu gäller det avsluta säsongen med värdighet och framför allt försöka ge supportarna en liten strimma hopp om att allt blir bättre i oktober.Nej – Devils är inte lika bra som i inledningen på säsongen där man till exempel länge var obesegrade på hemmaplan. Man är heller inte lika dåliga som man var i december och har under januari-februari hittat sin marschhöjd som tyvärr inte är särskilt hög.Knappt hade bläcket hunnit torka från min förra krönika, om att Devils kunde ha en spännande tid framöver, innan förlusterna började rada upp sig. Med sju raka nederlag, blev fritt fall genom tabellen, och ett tag hade man bara Islanders efter sig i hela Eastern Conference.New Jersey slog tillbaka Nashville Predators med 5-4 i förlängning natten till söndag och de två poängen var lika oförtjänta som de var välkomna. Efter 24 spelade matcher tänkte jag blicka, både bakåt och framåt, för att se om Devils överraskningståg tänker tuffa vidare.Det har väl knappast undgått någon att skadorna slagit hårt mot flera lag under säsongen och New Jersey Devils försöker just nu sig finna en tillvaro utan Taylor Hall. Värdemätaren var nyss avslutade bortamatchturnén mot Dallas Stars, Anaheim Ducks, LA Kings och San Jose Sharks.