Stark inledning på säsongen

Även i år öppnar Ottawa säsongen bra. Vi listar fem framgångsfaktorer till den starka inledningen.

Efter ha öppnat säsongen med två strafförluster på hemmaplan åkte Ottawa till västra Kanada för årets första bortaturné. Under resan besegrade Ottawa först Vancouver på straffar. Efter det tog laget två imponerande vinster mot de förväntade topplagen Calgary (6-0) och Edmonton (6-1). Det innebär att Senators hittills har tagit åtta poäng av tio möjliga. Ottawa är tillsammans med Los Angeles de enda lagen som inte förlorat under ordinarie tid. Visst, säsongen är ännu väldigt ung och tabellen kommer se mycket annorlunda ut i mars. En bra start ska dock inte underskattas. Ett exempel på det är Ottawas förra säsong. Laget inledde då säsongen med att vinna sju av de tio inledande matcherna. I och med det positionerade Ottawa sig högt upp i Atlantic division, fick arbetsro och kunde, trots att man gick ner i poängsnitt under säsongen, ta en slutspelsplats.



Nedan följer fem framgångsfaktorer för Ottawas fina säsongsinledning.



1. Man fortsätter där man slutade

Ottawa tycks fortsätta där man avslutade förra säsongen. Något som man sällan ser hos lag som gått långt i ett slutspel. Efter vinsten mot Edmonton kom Bobby Ryan in på just detta i en intervju med Sportsnet. Ryan sa då att årets träningsläger gått ut på att komma upp i samma nivå som laget var på i våras, att spelarna trivs med hur de spelar och att de fallit in i samma rytm som förra säsongen.



2. De bästa spelarna har varit de bästa

Anderson, Turris, Brassard, Stone, Hoffman, Ryan, Phaneuf – de som ska leda laget har börjat starkt. De arbetar hårt och är effektiva offensivt.



3. Målvaktsspelet

I snitt har Ottawa släppt till 29,4 skott per match. Det är i och för sig under snittet i ligan, men betyder ändå att lagets målvakter har fått svettats. Något som de gjort med bravur. Anderson har bara släppt sju puckar bakom sig på sina fyra matcher medan Condon motade alla skott utom ett i sin match.



4. Special teams

Ottawa är 17,8 % i power play och 100 % i box play. Att ha spelat box play vid femton tillfällen och ännu inte släppt in något mål är mycket imponerande. Det är givetvis inte hållbart i längden, men har gett laget en fin skjuts så här i inledningen av säsongen.



5. Bra utan Erik Karlsson

Att ha varit utan Erik Karlsson och ändå presterat en så fin säsongsinledning tyder på att det finns en styrka i laget. En styrka som vi nog är många som har underskattat. Allt står uppenbarligen inte och faller med Karlsson. Det återstår att se vilken effekt det får på laget att Karlsson gör comeback i natt.

0 KOMMENTARER 52 VISNINGAR 0 KOMMENTARER52 VISNINGAR OLOF CARLSON

2017-10-17 15:14:00

