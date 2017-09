Intryck från training camp: ”Patrick är mer än redo”

Training camp har pågått en vecka och vi tittar närmare på några intressanta detaljer.

Philadelphia inledde årets training camp under fredagen förra veckan och har hunnit spela fyra matcher. En större cut har redan gjorts, där bland annat Mikhail Vorobyev och Philippe Myers fick ta klivet ner i AHL.



Flyers roster består nu av 36 spelare och ett flertal av dem är förmodligen fortfarande bara utfyllnadsspelare – men det finns alltjämt prospects, och veteraner, som spelar om NHL-platser.



Vi tittar lite närmare på några intressanta ämnen från training camp.



Patrick är redo



A man among boys-klyschan passade in bra på Nolan Patrick under rookie camp – och det var ju givetvis inte särskilt förvånande. Att han skulle stå ut där räknade man med, så det intressanta var snarare hur han skulle hävda sig under training camp och i träningsmatcherna.



Och även där har Patrick imponerat. Poängskörden är inte den största, men såväl hans tekniska som fysiska förutsättningar har gjort avtryck. När han har fått lira med en skicklig omgivning har man tydligt märkt varför han är så hypad. Jordan Weal-Nolan Patrick-Wayne Simmonds var exempelvis en spännande trio.



Om det fanns något tvivel över Patricks kompetens – eller snarare fysiska status – så har campens inledande vecka suddat ut alla frågetecken. Nolan Patrick är, kort och gott, mer än redo.



Morin och Hägg ligger bäst till



Philadelphia har två backplatser öppna och ett gäng yngre förmågor som förmodligen har siktet inställt på någon av de två platserna. På förhand trodde de flesta att Sam Morin och Robert Hägg låg bäst till – och det intrycket har bestått under campen.



Framför allt Travis Sanheim, och till viss del även Philippe Myers, har ett högre tak och är framför allt mer attraktiva spelartyper. Men i dagsläget tyder det mesta på att såväl Morin som Hägg är mer NHL-redo än de andra. De kommer med en betydligt större erfarenhet från AHL och har inte en lika kreativ och chanstagande spelstil som Sanheim – och det brukar konservativa coacher föredra av unga spelare. Titta exempelvis på hur Shayne Gostisbehere behandlades av Dave Hakstol förra säsongen.



Hägg är i ärlighetens namn en rätt intetsägande spelartyp, men spelar säkert och gör de små detaljerna rätt. Den väldige Morin kan redan rensa upp framför målburen och gå hårt vid sargen. Att han med största sannolikhet även blir en tillgång i numerärt underläge talar också för honom.



Kan Manning eller MacDonald ligga illa till?



Brandon Manning och Andrew MacDonald har varit genomusla. Visserligen har de bara spelat en match vardera, men då överglänstes de klart av sina yngre konkurrenter. Det ska nog extremt mycket till om Flyers ska gå in i säsongen med Radko Gudas som den enda egentliga veteranen i försvarsbesättningen, men fortsätter de på den inslagna vägen får de kanske se upp.



Båda två är högst begränsade försvarare men MacDonald ses som någon form av trygghet i försvaret – Hakstol being Hakstol – och kan nog räkna med en ordinarie plats. Manning befinner sig nog då i riskzonen på ett helt annat sätt. Dock är Manning som sjundeback att föredra framför en Sanheim på läktaren.



McDonald och Bardreau istället för Wonder Twins?



Pierre-Edouard Bellemare och Chris VandeVelde är borta och per automatik har Philadelphia blivit ett bättre lag. Lagets överlägset sämsta spelare fick stora roller förra säsongen ty Hakstol är galen och föredrar förutsägbar oduglighet framför oförutsägbar kreativitet. Trots att det faktiskt dräller av skickliga spelare i Flyers kan vi kanske få se en lightversion av Wonder Twins även den här säsongen.



Colin McDonald och Cole Bardreau hänger nämligen kvar på campen och är av samma skrot och korn som Bellemare och VandeVelde. 32-årige McDonald har spenderat merparten av de senaste åren i AHL, men har fått en handfull matcher med Flyers. Någon vidare hockeyspelare är han inte, men han kämpar och sliter – och det klingar bekant.



Bardreau har hunnit bli 24 år och signades från NCAA för två och ett halvt år sedan. Kanske finns det i alla fall någon sorts möjlighet till ytterligare utveckling i honom, om man nu ska envisas med att ha med den spelartypen.



Vorobyev och Friedman smyger fram



Sakta men säkert har Mark Friedman gått från en prospect i mängden till någon som bör följas med intresse. Skridskoåkningen och puckhanteringen är på en bra nivå, men 21-åringen lider av att Flyers har en mängd hetare spelare före honom i sin prospect pool. Skulle försvarsbesättning drabbas av någon långtidsskada under säsongen lär dock Friedman – efter en gedigen pre-season – ligga bra till för att bli uppkallad.



I skymundan av mer hypade namn har Mikhail Vorobyev flugit lite under radarn hos Flyers, vilket lätt kan ske när man huserar i KHL. Men efter mäktiga prestationer i JVM och flytten över till Nordamerika har fler och fler fått upp ögonen för honom. Även 20-åringen har stått ut under pre-season och har fått gott om beröm. I dagsläget är det nog lite för många spelare över honom i Flyers depth chart, men likt Friedman kan han säkert få chansen under säsongen – om inte annat får han stå på tillväxt i AHL i ett år.



Leier en dark horse?



Taylor Leier var inte långt ifrån en plats i NHL inför förra säsongen, men fick i slutändan ge sig – man måste ju ge plats åt Chris VandeVelde. Nu kan han förmodligen placeras in i samma fack som vissa andra, där man lider lite av att andra framstående prospects har börjat komma upp.



23-årige Leier har två fina AHL-säsonger bakom sig och fick tio matcher med Flyers förra säsongen. Han har skött sig fint under pre-season och har lyckats näta två gånger om. Man har testat honom i numerärt underläge, där han har gjort det bra – och hans PK-spel lär vara en nyckelfaktor om han ska lyckas ta en NHL-plats. En stark avslutning på training camp kan mycket väl ge just det.



Lindblom har en plats att förlora



Oskar Lindblom kommer från en mycket imponerande säsong i Brynäs och har ett högt anseende hos Flyers – med rätta, med tanke på att han blev årets forward som halvfjunig yngling. Under pre-season har han testats i framträdande roller. Han har fått lira på vingen i förstakedjan och i slotet i förstauppställningen i powerplay. Prestationerna har legat på en bra nivå och man imponeras av att Lindblom behärskar närkamperna och sargspelet lika bra i NHL som tidigare.



Det ska nog väldigt mycket till för att 21-åringen inte ska få inleda säsongen med Flyers. De flesta förhandsspekulationerna tydde på att han hade en plats att förlora under campen – och de intrycken står kvar.

0 KOMMENTARER 261 VISNINGAR 0 KOMMENTARER261 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-09-23 14:22:47 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-09-23 14:22:47

ANNONS:

Fler artiklar om Philadelphia

Philadelphia

2017-09-23 14:22:47

Philadelphia

2017-09-15 11:25:23

Philadelphia

2017-08-28 19:16:44

Philadelphia

2017-07-03 22:42:30

Philadelphia

2017-07-01 20:11:45

Philadelphia

2017-06-24 22:51:20

Philadelphia

2017-06-24 04:10:00

Philadelphia

2017-06-22 17:54:01

Philadelphia

2017-06-16 13:20:46

Philadelphia

2017-06-10 17:00:51

ANNONS:

Training camp har pågått en vecka och vi tittar närmare på några intressanta detaljer.Johan Gärtner och Niclas Viberg gästas av Charlie O’Connor från The Athletic.Eric Lindros får sin tröja pensionerad och hissad i taket av Philadelphia Flyers.Johan Gärtner, Niclas Viberg och Simon Strömberg med ett nytt avsnitt av Flyers-podden.En dåligt bevarad hemlighet är nu officiell: Philadelphia signar Brian Elliott.Philadelphia tingade nio spelare och genomförde några trades under draften.Nico Hischier gick till New Jersey. Då blev det Nolan Patrick för Philadelphia.Philadelphia sitter på elva val i årets draft – bland annat andravalet.Expansionsdraften närmar sig – vilka spelare bör Philadelphia skydda?Shayne Gostisbehere har skrivit på ett nytt sexårskontrakt värt $4,5 miljoner per säsong.