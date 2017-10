Inför Copa del Rey: Real Murcia - FC Barcelona

Under tisdagskvällen är det sextondelsfinaldags då FC Barcelona för första gången kliver in i den här säsongens Copa del Rey-upplaga. FC Barcelona, som nu påbörjar resan mot sin fjärde raka Copa del Rey-titel, beger sig till Murcia för att ta sig an tredjedivisionslaget Real Murcia.





Real Murcia



Real Murcia är ytterligare ett spanskt lag som studsat upp och ner mellan de tre höstadivisionerna. Säsongen 07/08 befann de sig i



I Copa del Rey har Real Murcia spelat strålande fotboll – i ligan har de kontrasterat. Det har gått så pass dåligt – 2 segrar på 10 matcher och femma från slutet - att Real Murcia nyligen valde att avsätta tränare Manolo Sanlúcar för att lämna plats åt José Maria Salmerón.



Vidare har Real Murcia dessutom aldrig slagit FC Barcelona i CdR. I cupsammanhang har de två lagen mötts sju gånger, sju möten som alla resulterat i Barcelona-segrar. Senaste mötet lagen emellan var säsongen 07/08, en match Barcelona vann med 5-3 då Giovanni dos Santos stod för tre av målen, tre mål som också skulle visa sig vara hans enda mål för Barcelona i liga-sammanhang.



Real Murcia har som tidigare nämnt gått klanderfritt i Copa del Rey. Som Segunda B-lag har de redan hunnit spela tre matcher: 3-1 mot Cacereno, 4-1 mot Racing Ferrol och 3-1 mot Olot.



Tränare Salmerón är glad över att ha lottats mot Barcelona och beskriver det som att det gynnar staden:



”Den här matchen är fantastisk för staden Murcia. Vi kommer försöka spela med maximal energi och intensitet.”



FC Barcelona



I inledningsfasen av CdR appliceras ett pot-system; La Liga-lag som deltar i Europacup-spel, övriga La Liga-lag, Segunda-lag och Segunda B-lag delas in i fyra olika kategorier och lottas sedan mot varandra (med några ytterligare förbehåll). Den här gången drogs för Barcelonas del Real Murcia – ett möte där Barcelona historiskt sett skördat framgångar.



42 matcher har landat i 30 segrar, sju oavgjorda och endast fem förluster. Utöver mötet 2007/2008 mötte Barcelona också Murcia säsongen 03/04. En ung och på väg att bli bäst i världen-färsk Ronaldinho gjorde 2-0-målet efter ett otroligt fint förarbete av Marc Overmars. Goda minnen från Real Murcia-bataljer, så att säga.



I Barcelona-lägret är tongångarna övervägande positiva. Spelet har inte nödvändigtvis varit fläckfritt, men laget släpper in få mål och gör tillräckligt många för att vinna matcherna. Obesegrade i La Liga med fyra poäng till andraplatsen och idel segrar i



I matchen mot Real Murcia väntas flera Barca B-spelare få speltid. Alená, Ortolá, Cucurella och Arnaiz är alla med i truppen och det finns god chans för samtliga att finnas med i startelvan (med reservation för Ortolá). Valverde berättar själv att det kommer att roteras:



”Det kommer bli ändringar i startelvan och det finns Barca B-spelare som kan hjälpa oss. Men vi vill vinna matchen”.



Utifrån det uttalandet låter det som att Barca B-spelarna kommer starta, men eventuellt bytas ut beroende på ställning i matchen.







Truppen i sin helhet:



Cillesen, Ortolá, Semedo, Piqué, Rakitic, Suárez, Mascherano, Deulofeu, Alcácer, Digne, Roberto, Gomes, Vermaelen, Alená, Cucurella, Arnaiz.



Möjlig startelva:



Cillesen

Semedo – Piqué – Vermaelen – Cucurella

Roberto – Rakitic – Alená

Deulofeu – Alcácer - Arnaiz



I blickfånget:



Victor Curto



Real Murcias största hot. Leder skytteligan i Copa del Rey i överlägsen stil, sex mål gjorda på tre matcher och fyra före andraplatsen. Ska dock nämnas att det är först nu La liga-lagen gör entré…



Carles Alená



För ett år sen gjorde han ett vackert mål mot Hércules i sextondelsfinalen av förra årets Copa del Rey-upplaga. Det finns potential i Alená, förhoppningsvis får vi ta del av den tisdag kväll.





Vad: 16-delsfinal i Copa del Rey: Första mötet

Var: Nueva Condomina, Murcia.

När: 21:30

2017-10-23 23:58:00

