Lurig bortamatch i Baskien

Efter 5-0 och la manita mot Malaga senast så åker nu Valencia till Baskien för att ta sig an Real Sociedad på svårspelade Anoeta. Fortsätter Marcelinos mannar att imponera och hakar på vidare i toppen eller får vi ett första bakslag?



Krysset mot Levante och det efterspelet som följde med Zaza och Marcelinos lilla dispyt suddades snabbt ifrån såväl rubrikerna som näthinnorna efter tisdagens överkörningen av Malaga hemma på Mestalla där Zaza gav på svar på tal med ett hattrick inom loppet av 8 minuter i andra halvlek. Marcelino lotsade laget till en fjärdeplats och därmed Champions League -plats för första gången på 80 ligamatcher.Europaplatserna i toppen av tabellen. Real Sociedad inledde ligan på ett strålande sätt med tre raka segrar men har den senaste veckan studsat tillbaka efter först 1-3 förlust hemma mot Real Madrid , vilket följdes upp av en klar förlust med 3-0 borta mot Levante i torsdagskväll, där man dessutom fick Diego Llorente utvisade i slutskedet och saknas därmed mot Valencia. Dessutom så saknade Eusebio inför matchen mot Levante Inigo Martinez, Oyarzabal och Raul Navas. Det är med andra ord ett något mer pressat och skakat La Real som nu tar emot Valencia och som vill haka på vinnarspåret och inte inkassera en tredje raka förlust.Den första mer positiv då detta var Carlos Soler riktiga debut i Valencia CF-tröjan, vilket idag ett år senare knappt känns otroligt då han uppträder som om han spelat på denna nivån hela sitt liv. Den andra lite mer tråkiga anledning är Prandellis numera klassiska presskonferens där uttrycket ”fuori” fick fäste och där italienaren var väldigt tydligt vad han tyckte om vissa karaktärer i Valencia och hur han ville rensa ut detta lata fenomen i VCF för att få ordning och vända den negativa trend man då var inne i. Det är ganska så tydligt att Prandelli egentligen såg problemen i Valencia på samma sätt som Marcelino, men att klubben då mitt i säsongen inte var redo på samma vis att låta tränaren genomföra denna revolution.så har nu Marcelino en i stort sett perfekt konkurrenssituation inför söndagens viktiga match. I anfallsledet så levererade samtliga tre anfallare senast och hamnade i målprotokollet, ska man utgå från speltid de sista matcherna och hur träningarna sett ut inför helgen så kommer Marcelino mot Real Sociedad att starta med Zaza och Rodrigo längst fram. I försvaret är det lite mer osäkert och delikata frågeställningar för Marcelino – Murillo, Gabriel och Garay är samtliga redo för spel och ingen av mittbackarna har varit svagare än de andra. Mitt tips går på att Garay startar tillsammans med Gabriel, även om Murillo så här långt är den mittback som fått mest speltid i säsongsinledningen. Vänsterbacksplatsen tar Gaya tillbaka, trots att Lato gjorde en pånytt mycket fin insats senast mot Malaga. Vågar Marcelino följa mitt råd att testa Lato eller Gaya på högerbacken för att få in båda? Eller blir det samma taktik som mot Real Madrid med Gaya som vänsterytter framför Lato?och förtroendet i inledningen. Är det månne dags för unge Nacho Vidal nu eller kanske Marcelino trycker ut Murillo/Gabriel som högerback? Intressant att se hur el mister tänker här! Innermittfältet är lika givet churros under Fallas – Kondogbia och Parejo växer mer och mer för varje match och har fungerat oerhört väl. Senast mot Malaga togs båda ut omkring 65:e minuten dessutom när matchen var avgjord och fick därmed välbehövlig vila inför helgen. Längs kanterna så har Carlos Soler en given plats och har verkligen levererat såväl poäng som strålande insatser i säsongsinledningen. På andra kanten står valet främst mellan nyförvärven Guedes och Pereira känns det som, jag tycker att Guedes såg väldigt bra ut senast och kanske är det dags att få chansen från start nu?Faktum är att på de sex senaste matcherna uppe i Baskien har Valencia bara tagit en poäng av arton möjliga och senaste segern på Anoeta kom säsongen 2010/2011 och de två senaste besöken har båda slutat med förluster. Med andra ännu en trend för Marcelino att bryta och för laget att visa att årets Valencia CF menar allvar på riktigt.Söndag kl 20.45AnoetaJaime LatreViaplay samt Viasat Fotboll