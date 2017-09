Valencia jagar ny hemmaseger

Athletic Bilbao gästar Mestalla på söndag och för Valencia blir det upp till bevis med att man menar allvar den här säsongen med en direktkonkurrent på besök. Hållas Zazas fina målform i sig? Kan vi stoppa Aduriz eller är släkten värst?

Omgång sju av La liga drar igång och Athletic Bil bao från Baskien gästar gästar Valencia nere bland apelsinlundarna . Mestalla har inte smakat på baklängesmål f rån ett gästande lag så här långt denna säsongen och inte heller har Valencia förlorat någon hemmamatch denna säsong . Baskerna kommer från en Europa League förlust mot Ukrainska Zorya Luhansk på hemma plan i Baskien med 0-1 och från 3-3 mot Malaga i förra ligaomgången .

För Valencias del pekar det mest a uppåt inför sammandrabbningen mot Baskerna på söndag. Marcelino , som tog över tränarposten för Valencia i somras, har skapat sig ett slagkraftigt lag som utmanar på riktigt och för första gången på länge kan Valencia supportrar andas ut och drömma om att spela i Europa. Enligt Spanska Marca har kontrollf reak Marcelino förbjudet spelare att prata om Europa och har upprepat d ett a flertal gånger:

” - Mirar cerca para llegar muy lejors ” med över s ä ttning ”titta nära för att komma långt ” med syfte att spelare ska fokusera på nuet och inte drömma sig bort .

Senaste matchen för Valencia var förra helgen mot La Real där det blev en vinst som satt hårt inne h ela vägen till slutskedet . Guedes imponerade väldigt stort senaste matchen och var även nyckeln till vinsten mot la Real har börjat bli en given startspelare , men även en spelare som kan avgöra matcher på egen hand vilket har saknats i Valencia tidigare

Valencia kommer till matchen utvilade till skillnad från Athletic som alltså hade EL-omgång så sent som igårkväll . Vi kan tillägga att Kondogbia kommer att saknas till matchen pga. u tvisningen i s enaste matchen efter två gula kort. Under träningen har det senast rapporterats att Soler kommer att bilda ett inner mittfältspar tillsammans med el capitan Parejo . Även mittback sparet kommer att ersättas till Murillo- Garay som det sett ut på sista träningspassen .

S enaste matcher För VCF :

La Real 2-3 VCF

VCF 5-0 Malaga

Levante 1-1 VCF

VCF- 0-0 Atlético

Real M-2-2 VCF



*****



Ernesto Valverde som lämnade Athletic Bilbao efter före gående säsong för ör Barcelona har hans frånvaro lämnat tydliga spår efter sig. Cuco Ziganda har tagit på sig ansvaret som huvudtränare och tröjan verkar vara allt för stor. Athletic är det första laget i högsta divistionen för Cuco Ziganda , vilket kanske är en anledning till Athletic Bilbaos elfte placering i ligan med 8 inkasserade poäng. I Europa League förlorade Athletic senaste matchen mot Ukrainska Zorya där publiken var inte helt nöjda. Athletic kryssade i sin första match mot Tyska Hertha Berlin och n ästa Europa match som väntas för Athletic är självaste Östersu nd som för närvarande är tabell etta.



Borta för At h l etic är favoriten Iker Muniain som ådrog sig en skada i matchens sista minut mot Zorya och lämnade planen. Muniain är svårt att ersätta och är lagets kugghjul i offensiven och tyvärr så rapporteras det att han bli borta ett bra tag från spel .

Senaste matcher för Athletic

Athletic 0-1 Zorya Luhansk (EL)

Malaga 3-3 Athletic

Athletic 1-2 Atletico

Las Palmas 1-0 Athletic



*****