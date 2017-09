Hodgson tar över Palace

Roy Hodgson är klar som ny tränare.





Hodgsons senaste uppdrag var som förbundskapten för England, som han avgick ifrån efter misslyckandet i EM 2016. Trots att Hodgsons tid i landslaget inte blev särskilt lyckad så har han en gedigen meritlista. Hodgson har som bekant varit en sejour i Sverige, och vunnit SM-guld med både Malmö FF och Halmstads BK. Hodgson har sedan basat över bland annat Inter och



Utnämningen av Hodgson som tränare är ett steg tillbaka till den fotboll som Palace tidigare stått för. Med Pardew skulle Palace bli ett mer spelande lag, men när det inte gick som tänkt plockades Sam Allardyce in, och lyckades rädda kontraktet. Nu är det en liknande situation, där Igår presenterade Crystal Palace Roy Hodgson som ny tränare för klubben. Den 70-årige engelsmannen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över två år. Roy är född och uppvuxen Croydon, och inledde sin spelarkarriär i just Palace.Hodgsons senaste uppdrag var som förbundskapten för England, som han avgick ifrån efter misslyckandet i EM 2016. Trots att Hodgsons tid i landslaget inte blev särskilt lyckad så har han en gedigen meritlista. Hodgson har som bekant varit en sejour i Sverige, och vunnit SM-guld med både Malmö FF och Halmstads BK. Hodgson har sedan basat över bland annat Inter och Liverpool , men där hans gärning i Fulham är den mest ihågkomna. Han lyckades föra ut laget i Europa, och gå ända till final i Europa League 2010, en final som hans lag dock förlorade.Utnämningen av Hodgson som tränare är ett steg tillbaka till den fotboll som Palace tidigare stått för. Med Pardew skulle Palace bli ett mer spelande lag, men när det inte gick som tänkt plockades Sam Allardyce in, och lyckades rädda kontraktet. Nu är det en liknande situation, där Frank de Boer misslyckades att få resultat, och Roy Hodgson kommer in som räddare i nöden. Dock så tycker jag att styrelsen står för det största misslyckandet, då man plockar in en tränare med en ny spelidé, utan att ge honom en spelartrupp att jobba med. Spelarmaterialet kommer passa Hodgson bättre, men visst är det tråkigt att gång på gång ta steg tillbaka, och inte våga satsa fullt ut på en ny modell.

2017-09-13

Roy Hodgson är klar som ny tränare.Holländaren tvingas bort efter en katastrofal inledning på säsongen.En horribel bakåtpassning och ett statiskt anfallsspel. En summering av förlusten mot Burnley.Det var dags för förändring. Bort med den cyniska, tunga fotbollen, och in med ett nytänkande spelsätt. In med de Boer på tränarposten, och sedan bygga om truppen. Palace skulle genomgå ett stålbad under sommaren, men blev bara halvfärdiga. Nu står vi här, utan någon tydlig riktning.En nolla i poängprotokollet. En nolla i målprotokollet. Matchen mot Swansea följde mönstret från de tidigare matcherna.Crystal Palace åkte till Anfield med en plan om att stänga ner matchen, spela tight och satsa på kontringar. I 90 minuter höll laget koncentrationen, förutom vid ett tillfälle, som självklart resulterade i det avgörande målet.Ett lite sargat Palace beger sig under lördagen till Anfield för match mot Liverpool.Palace föll tungt mot Huddersfield i säsongens första match, efter en svag insats.Till helgen är äntligen Premier League tillbaka, och till Selhurst Park kommer nykomlingen och Premier League-debutanten Huddersfield på besök, för att försöka ta poäng av Palace. Ett Palace där det fortfarande finns frågetecken som ska redas ut.Sommarens andra nyförvärv är här - Jairo Riedewald från Ajax.