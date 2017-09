Scunthorpe 2-0 Portsmouth

Den på förhand svåra bortamatchen var precis lika tuff som man kunde förutspå. Hemmalaget avgjorde matchen i den första halvleken med två mål. Gästerna var i ärlighetens namn aldrig riktigt nära att hota hemmalaget.

Kenny Jackett gjorde två förändringar i startelvan från segermatchen mot Fleetwood. Damien McCrorys knäskada resulterade i att Dion Donohue fick chansen till vänster i backlinjen. Oliver Hawkins ansågs tillräckligt hel för att starta vilket betydde att Conor Chaplin återfanns på bänken.Scunthorpe fick matchen första chans när Paddy Madden fick se sitt skott smita strax utanför stolpen. Brett Pitman fick till en hyfsat volleyträff utifrån men avslutet hamnade tyvärr mitt på Matt Gilks i hemmamålet. Lee Novak s skott träffade ribban men han skulle få sin revansch några minuter senare när hemmalaget tog ledningen. Novak hittade nätmaskorna med ett behärskat avslut på Jordan Clarke s inspel från högerkanten. Portsmouth fick sin bästa chans i matchen när Jamal Lowe tog sig förbi på sin högerkant och slog ett inlägg mot Hawkins på den bortre stolpen. Hawkins har briljerat med sitt huvudspel den korta tid han varit i klubben, men den här gången blev det inte alls bra när han missade målet från ett fåtal meters håll. Jag påpekade innan matchen att gästerna skulle behöva vara effektiva om det skulle bli några poäng i denna match och detta var inte ett exempel på det.Strax därefter utökade hemmalaget sin ledning efter att Donohue stått för ett katastrofalt rensningsförsök med pannan. Bollen hamnade framför fötterna på Duane Holmes i straffområdet och denna tilläts sikta och skjuta in 2-0-målet.Portsmouth gjorde några halvdana försök att ta sig in i matchen i den andra halvleken. Men de där riktigt farliga lägena lös med sin frånvaro. Nu är det förvisso ingen lätt uppgift att göra mål på ett Scunthorpe som nu endast släppt in tre mål på nio matcher i ligan. Pitman och Ben Close hade båda skott som smet strax utanför. Jackett slängde in både Chaplin och Kal Naismith , men det fanns inte mycket att göra mot det stabila försvarsspel som hemmalaget visade upp. Christian Burgess visade prov på finess när han mötte Closes inlägg med en cykelspark, men även denna gång smet bollen strax utanför. Slutsignalen ljöd några minuter senare och Scunthorpe vann välförtjänt. Positivt för Portsmouth är att det finns chans till revansch redan på tisdag då laget ställs mot Bristol Rovers på Fratton Park.Gilks; Clarke, McArdle (c), Wallace, Butroid; Holmes, Bishop, Ojo, Morris; Novak, MaddenMcGee; Thompson, Burgess, Clarke, Donohue; O’Keefe, Close; Lowe, Pitman (c), Kennedy; HawkinsAnthony Backhouse4,685 (815 Pompeysupportrar)