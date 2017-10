2017-10-09 20:45

Ukraina - Kroatien

0-2



Effektivt Kroatien till Play-off

En enorm press inför Ukraina-matchen och en förstaplats som helt enkelt kastades bort till Island. Detta stoppade dock inte Kroatien att vinna mot Ukraina borta i Kiev. Ett Ukraina, som varit väldigt effektiva under kvalets gång, hade inte förlorat på hemmaplan sedan två år tillbaka. Kroatien spökade till det rejält och knep andraplatsen med stil.

Ny risk, ny tränare, nya spelare på plan, ny taktik och – ny laganda…

Risken var självklart att man kunde missa VM i Ny tränare och tillsattes ungefär 48 timmar innan Ukraina-matchen. Zlatko Dalic sattes i världens mest komplicerade situation, nämligen att rädda Kroatien från den dimma man befann sig i. Några taktiska knep, individuella samtal och motivation, var några utav Dalics inverkan på spelarna. Man fick även se nya spelare på plan. Självklart handlar det inte om att spelare som inte fanns med i spelarlistan inför







Vi fick även se någon ny(gammal) taktik mot Ukraina. Pivaric fick värma bänken, något som Ante Cacic säkerligen säger emot. I backlinjen befann sig istället Vida, Lovren, Mitrovic och Vrsaljko. Kroatiens bästa försvarslinje i nuläget. Modric fick en fri roll, något som vi kan se i Real Madrid med Ronaldo. Raktic och Badelj fick vara de defensiva mittfältarna som hämtar upp och serverar fina bollar till Perisic, Modric, Mandzukic och Kramaric längst upp på banan. Och självklart handlar allting egentligen om lagandan. Något som inte existerade hos inom truppen de senaste fyra till sex månaderna. Ukraina fick inte chans till att skjuta ett enda skott mot mål i andra halvlek – just eftersom Kroatien spelade som Kroatien. Kroatien hittade tillbaka i andra halvlek, Kroatien spelade det spel som Kroatien bör och skall göra, Kroatien hittade tillbaka till den laganda som man hade under hela EM och de första omgångarna under årets VM-kval. Lite mer än 65 tusen hemmafans kunde se Kroatien rent ut sagt mosa Ukraina i andra halvlek.







Vad händer härnäst?

En sak som är säker är att Kroatien är det land som är seedat. Så som det ser ut just nu kan Kroatien antingen möta Nordirland, Sverige, Irland eller Grekland. Dock höjs ett varningens finger: alla matcher inte är spelade än.

Seedade Oseedade Kroatien Sverige Portugal/Schweiz Nordirland Italien Irland Danmark Grekland



Efter många om och men, efter många motgångar måste artikeln avslutas på ett snyggt sätt. Detta görs genom att citera skribenten Dejan efter vinsten mot Ukraina:

- Fotboll när den är som bäst. Vi äter upp dem i andra halvlek. God natt, Jure!



Se Kroatiens hela VM-kval här var självklart att man kunde missa VM i Ryssland nästa år. Många var väldigt negativt inställda till att Kroatien kunde slå Ukraina i Kiev, vilket var förståeligt. Vi får inte trots allt inte glömma hur bra fotboll Ukraina har spelat under kvalet. Men, allt har sitt slut. Lyckligtvis för Kroatien kunde Ukraina egentligen inte sätta emot någonting, möjligtvis i första halvlek men knappt det.och tillsattes ungefär 48 timmar innan Ukraina-matchen. Zlatko Dalic sattes i världens mest komplicerade situation, nämligen att rädda Kroatien från den dimma man befann sig i. Några taktiska knep, individuella samtal och motivation, var några utav Dalics inverkan på spelarna. Man fick även sepå plan. Självklart handlar det inte om att spelare som inte fanns med i spelarlistan inför Finland - och Ukraina-matchen, utan spelare som borde fått chansen ungefär nittio år tillbaka. Dalic såg något i Kramaric, tilldelade denne spelare endast en uppgift i första halvlek, nämligen att punktmarkera nummer fyra i Ukraina. Endast det. I andra halvlek, däremot, fick Kramaric en ny roll. Kramaric fick friare roll längst upp på plan, något som resulterades i två mål för Kroatien. Hatten av för Kramaric som aldrig började tvivla på sig själv och sin kapacitet.Vi fick även se någon(gammal)mot Ukraina. Pivaric fick värma bänken, något som Ante Cacic säkerligen säger emot. I backlinjen befann sig istället Vida, Lovren, Mitrovic och Vrsaljko. Kroatiens bästa försvarslinje i nuläget. Modric fick en fri roll, något som vi kan se i Real Madrid med Ronaldo. Raktic och Badelj fick vara de defensiva mittfältarna som hämtar upp och serverar fina bollar till Perisic, Modric, Mandzukic och Kramaric längst upp på banan. Och självklart handlar allting egentligen om. Något som inte existerade hos inom truppen de senaste fyra till sex månaderna. Ukraina fick inte chans till att skjuta ett enda skott mot mål i andra halvlek – just eftersom Kroatien spelade som Kroatien. Kroatien hittade tillbaka i andra halvlek, Kroatien spelade det spel som Kroatien bör och skall göra, Kroatien hittade tillbaka till den laganda som man hade under hela EM och de första omgångarna under årets VM-kval. Lite mer än 65 tusen hemmafans kunde se Kroatien rent ut sagt mosa Ukraina i andra halvlek.En sak som är säker är att Kroatien är det land som är seedat. Så som det ser ut just nu kan Kroatien antingen mötaeller. Dock höjs ett varningens finger: alla matcher inte är spelade än.Efter många om och men, efter många motgångar måste artikeln avslutas på ett snyggt sätt. Detta görs genom att citera skribenten Dejan efter vinsten mot Ukraina:- Fotboll när den är som bäst. Vi äter upp dem i andra halvlek. God natt, Jure!



Danijel Subasic

Vida

Dejan Lovren

Matej Mitrovic

Sime Vrsaljko

Ivan Rakitic

Milan Badelj

Andrej Kramaric

Luka Modric

Ivan Perisic

Mario Mandzukic

Byten: Filip Bradaric, Duje Caleta-Car, Duje Cop, Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Antonio Milic, Zoran Nizic

