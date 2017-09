AIK körde över Halmstad

AIK besegrade Halmstad med 4-1 i söndagens match på Nationalarenan. Nicolas Stefanelli stod för två mål, medan Henok Goitom och Rasmus Lindkvist gjorde varsitt.

AIK stod, det oavgjorda resultatet till trots, för en bra insats mot Hammarby förra söndagen. Det var en chansmässig utklassning, men effektiviteten var för svag.Inför dagens match mot Halmstad saknades återigen Chinedu Obasi, men startelvan från derbyt var intakt. Haukur Hauksson valdes fortsatt i stället för Jesper Nyholm i försvaret, samtidigt som Simon Thern får vänta på sin första start efter en tids skadefrånvaro.AIK var överlägsna från avspark till slutsignal. Stefanelli missade fyra målchanser under de tio första minuterna, innan han till slut kunde inleda målskyttet efter en målvaktsretur.Halmstad var, bortsett från Isak Pettersson i målet, inte närvarande under första halvleken. Laget ligger hopplöst till i tabellen och verkade ha checkat ut totalt. AIK stod samtidigt för en storslagen halvlek, där man radade upp chans efter chans.Rasmus Lindkvist ökade snyggt på ledningen till 2-0 efter att ha drivit bollen från egen planhalva. Stefanelli stod sedan för AIK:s tredje mål, vackert framspelad av Henok Goitom , innan Goitom själv nickade in 4-0 på en välslagen hörna.4-0 i halvtid kunde ha varit det dubbla. AIK skapade chanser på varandra, men Pettersson lyckades med hjälp av målramen hålla resultatet halvleken ut.AIK inledde även andra halvleken piggt, men drog ned tempot efterhand. Stefan Ishizaki , Goitom och Lindkvist hade alla fina möjligheter att utöka ledningen, men i stället var det Halmstad som skulle göra halvlekens enda mål. Oscar Linnér missade en hörnnick som därefter tog på Nils-Eric Johansson och vidare in i mål.Matchen slutade 4-1 till AIK som fortsatt parkerar på en fjärdeplats i tabellen. Laget har tre poäng upp till Djurgården på andraplats och en poäng till Häcken på tredjeplats. Under den kommande veckan väntar bortamatcher mot Sundsvall och nyss nämnda Häcken.