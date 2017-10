I fokus efter segern mot Elfsborg

AIK besegrade Elfsborg med 5-2 på hemmaplan. Nedan listan fem punkter i fokus efter segern.

Sätter sig tydligen allt perfekt. AIK har spelat fantastiskt den senaste månaden, och matchen mot Elfsborg var inget undantag. AIK körde över motståndet från minut ett. Defensiven är vad den har varit hela året, men nu har nyförvärven äntligen börjat sätta sin prägel på det offensiva spelet. Lindkvist har gett oss ett fungerande kantspel, Olsson har växt in i sin roll som spelfördelare och Stefanelli har hittat rätt bredvid Goitom i anfallet. AIK gick ett steg tillbaka under våren för att ta två framåt under hösten. Hårt arbete och tro på sin idé lönar sig i längden. Bravo Norling!Goitom är tillbaka i toppslag. Han är hjärnan bakom AIK:s anfallsspel. Assisten till Stefanellis första mål är som hämtad ur en highlightsvideo från Zidanes storhetstid i Real Madrid. Fick dessutom med sig en straff innan han avslutade showen med ytterligare en framspelning till Stefanelli. Ett samarbete att se fram emot inför nästa säsong.Tidigt under våren var kritikerna framme mot Olsson. Han var för tunn och slarvig. Hur kunde AIK betala tio miljoner för honom? Under hösten har det i stället ropats mot Stefanelli. De högljudda kritikerna visade uppenbarligen noll hänsyn till acklimatiseringstid och potential. Olsson radar nu upp fantastiska prestationer på varandra, medan Stefanelli kan visa upp ett facit med åtta mål på tolv matcher. Två stora värvningar med AIK-mått mätt som visat sig vara klockrena. Bravo Wesström!Offensivt har det ordnat upp sig efter Grezlaks intåg i tränarstaben. I går nickade Hauksson in ytterligare ett hörnmål från Olssons känsliga högerfot. Men defensivt? Två insläppta i går mot Elfsborg. Ett stort förbättringsområde.Firade 15 år med en riktig brakfest på Norra. Land och rike runt, match efter match. Stort grattis!