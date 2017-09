Inför mötet: AIK - Elfsborg

Imorgon söndag den 30 september tar vårt AIK emot Boråsklubben Elfsborg på Nationalarenan. Guldstriden må vara avgjord, men europaplatserna och äran att titulera sig "supporter av den bästa klubben i Stockholm" är fortfarande i fara. DIF ligger har just nu en poäng mer än AIK, och med detta i bakhuvudet tacklar vi Elfsborg i den 26:e omgången.

Eventuell startelva AIK:

Motivering till startelvan:

Var har vi Elfsborg någonstans? Ingen vet. Kanske inte ens spelarna själva. Chefstränare Magnus Haglund lämnade Ellos tidigare i veckan efter att ha blivit förnedrade av guldaspiranterna MFF nere i Malmö. En lång historia i Elfsborg är nu över för Haglund, som varit med om en fotbollsresa.Elfsborgs facit under 2000-talet bevisar att de är väldigt ojämna i sitt spel. Ibland kan man vara ett målfarligt lag, men ibland kör det ihop sig helt. Guld har tagits, men mediokra säsonger har även levererats. Årets upplaga av Elfsborg har varit mycket ojämn och det är väldigt svårt att säga hur de kommer att spela då de till synes tycks sakna en tydlig idé. Truppen har inslag av kvalitet, med Stuhr Ellegaard i mål, och Prodell, Bajrami, Jebali och Lundevall ute på fältet.Det som säkerligen majoriteten av AIK-supportrar skulle vilja höra angående Chinedu Obasi är att han är rehabiliterad och har skrivit på ett kontrakt över 2018. Sportchef Björn Wesström skulle inleda förhandlingar med Obasi om framtiden i AIK under september månad, och av att döma av en intervju som Obasi har gjort så verkar det inte som att han har trivts hittils under denna sejour i AIK. Vad detta kommer att resultera i återstår att se, och detta gäller även Obasis deltagande imorgon. Jag utgår från att han inte kommer att spela.I övrigt är truppen fortsatt skadefri, och Norling kommer antagligen inte att kasta om positionerna i morgondagens startelva, då startelvan till absolut största del varit densamma under de senaste allsvenska matcherna. Noterbart är att vi fortfarande väntar på att Robert Taylor återvänder till gräsplanen för en match.Då Stefan Ishizaki drog på sig sitt tredje gula kort under matchen på Bravida Arena så utgår han från truppen.Linnér;Nyholm, Karlsson, Johansson;Sundgren, Blomberg, Olsson, Thern, Lindkvist;Goitom, StefanelliFörst och främst ska vi ha klart för oss att Elfsborgs taktik kan gå ut på vad som helst. Det finns en massa kvalitet i motståndartruppen, men man har bytt tränare och det råder allmän ovisshet om vad som ska göras. Detta har Norling och Grzelak självklart i bakhuvudet, och med detta blir det svårt för dem att gå in med en matchplan imorgon då man inte vet hur Elfsborg kommer att satsa.För AIK:s del är elvan ganska självklar. Linnér kommer att stå i mål. Hauksson kan byta plats med Nyholm. Sundgren och Lindkvist skall spela som yttrar för att rida på den våg de kom upp på i Häckenmatchen. Blomberg är given. Goitom och Stefanelli får börja på topp. Thern borde ta platsen på mittfältet, men sett till hur få gånger han startat i år så är det osäkert vem som kommer att få på just den positionen.