Spelarbetyg Gbg hemma

Here we go! Betygsskala:

5: Episk

4: Grym

3: Stabil

2: Hyfsad

1: Keff

Wiland - 4

Årets värvning. Han gör eleganta parader samtidigt som han sprider lugn till försvaret. Nicken i första och Tobbes frispark är det riktig hög klass på. Målet såg inte helt otagbart ut. Därav "bara" en fyra.



Birkir - 2

Den lojale islänningen gör sitt jobb där ute i högerkorridoren. En fin assist på Svendsens balja. Spelar på utgående kontrakt där förhandlingarna om ett nytt verkar ha strandat. Kommer sakna honom.



Paulsen - 3

Lejonet, Jesus, Pilsnerdansken. Kär mittback har många namn. Han är brutal denna grabb. Har en feeling att han kommer skalla in en hörna mot dif. Glöm inte var ni läste det först.



Degerlund - 3

Degen jäser sig bara större för varje fajt (Förlåt Gbgn, kunde inte låta bli). Han har lugnet och tålamodet. Inga tokbrytningar. Åkte på en skalle i andra som han ruskade av sig. Alltid härligt med karaktär.



Solheim - 2

Det blev en rätt bekväm match för norrmannen. Det vill säga att han hade lite boll i uppspelsfasen. Precis så som det ska vara. Felfotade ytterbackar ska inte ha det. Defensivt gedigen.



Tankovic - 2

Nej, det har inte lossnat för Tanken hittills i Bajentröjan. Man saknar det självsäkra spelet på planen som han ger sken av i snacket. När det lossnar då jävlar?



Smarason - 2

Gör slitet i det tysta. Det tjatas om den där isländska mentaliteten men vad ska man göra?



Kennedy - 4

Säger du kung säger jag kapten och en tredje vrålar president. Vilken jävla comback han gör alltså. Efter 2 minuters spel hade han vunnit bollen tre gånger på det centrala mittfältet.



Hamad - 4

Vårens Jille var tillbaka. Enda gnället är väl egentligen när han slarvade bort ett par omställningslägen i första halvlek med några skitpassar. Utöver det var han briljant. Speciellt i andra halvlek. Stundtals i en klass för sig.



Sander - 2

Kanske snålt med en tvåa efter kassen och spel på ny position. Men det finns en nivå till där. Vill se honom utmana ännu mer.



Dibba - 3

Som han sliter. Han borde ha gjort en balja på högerinlägget i första halvlek men får en trea ändå. För hjärtat. Grym inställning på den grabben. Dibba power!



Michelsen - 3

Var det en 4-3-3 eller 4-1-4-1? Skitsamma. Poänggivande var det hur som helst. Fräckt att sätta 3 man på mittlinjen vid defensiva hörnor. Det höll på att resultera både en och två gånger. Däremot ett stort frågetecken på matchningen av en halvskadad Fenger som bröt i paus för tre dagar sedan. Degerlund började värma direkt efter avspark. Det hade han inte gjort utan anledning.

0 KOMMENTARER 897 VISNINGAR 0 KOMMENTARER897 VISNINGAR TOMMY FAGERBERG

tompafager@hotmail.com

2017-09-21 11:06:00

