Jämtkraft Arena, 2017-10-14 16:00

Östersund - Örebro



Förra året var det Daniel Gustavsson, Kalle Holmberg som ordnade en 4-2 seger åt ÖSK men då båda har lämnat så är det upp till spelare som Johan Mårtensson och Nahir Besara att stiga fram och fixa en seger.

Inför Östersunds FK - Örebro SK: Att dräpa Storsjöodjuret

Äntligen är landslagsuppehållet över, Emil Forsberg och Marcus Berg i all ära men jag och många andra föredrar Nahir Besara och Patrik Haginge.

Så då är det så skönt att vi får se en skadefri ÖSK-trupp bege sig norrut för dräpa det överhajpade storsjöodjuret som är Östersunds FK.

Allsvenskan 2017 lider mot sitt slut, med blott fyra omgångar kvar så ser det ut som att Malmö kommer ta hem serien och att AFC och HBK får ta sitt pick och pack och lämna serien.

För vår del har årets säsong gått upp och ner likt en bergochdalbana utan kompromisser men det har jämnat ut sig något på slutet.

De blandade insatserna spelmässigt har nu blivit lite jämnare under Axel Kjäll och Daniel Bäckström och nu siktar på nästa mål.

Att spöa ett fokuserat Östersunds FK, frågan är bara vart deras fokus ligger.



För Östersunds del har seriespelet varit blandat och det kan man förstå med de framgångar de har fått i europa.

Senast lyckades man spöa Hertha Berlin med 1-0 och här näst möter man Athletic Bilbao hemma på torsdag.

Och då undrar jag om vi kommer se Östersunds a-lag på lördag eller kommer de att rotera truppen?

När de mötte Kalmar blott fyra dagar innan matchen mot Hertha så spelade man med en reserv-betonad elva.

Så frågan är ju om de kommer göra likadant mot oss, däremot så spelar Östersund nästa torsdag, fem dagar efter denna match.



Oavsett elva så spelar Östersund ett habilt spel, man kanske inte är lika galna i att passa runt bollen som förra säsongen utan nu är det lite mer rakt på sak.

Men skulle vi leka med tanken att Östersund ställer upp med sitt "b-lag" så kommer spelare som Johan Bertilsson, Ludvig Fritzson och Jamie Hoppcutt få spela.

Alla av dem är riktigt bra spelare med allsvenska mått mätt och Johan Bertilsson sades vara på väg till oss i våras men fick mycket bättre betalt i ÖFK.

Så inte bara har de muskler på bänken men också på banken och mer pengar blir det nog om de fortsätter leverera i Europa.



ÖFK har likt så många andra lag en 4-4-2 uppställning på pappret men givetvis så förvandlas det till något helt annat när man anfaller.

Då övergår man till den nya, hippa formationen 3-5-2 och då får man ut maximalt av sina offensiva mittfältsstjärnor.

Spelare som Saman Ghoddos, Ken Sema och Brwa Nouri får skina när de kan överbelasta motståndarnas straffområde.

Med sina fyrtio inspelade poäng så har ÖFK sju poäng upp till AIK på den sista europaplatsen och det är nog kört i det loppet så jag tror det blir en reservlagsmatch så att de kan fokusera på Europa League.

Samtidigt har vi trettiosex poäng och kan närma oss ÖFK i tabellen vid en vinst men utöver prestige och placeringspengar så finns det inte mycket att spela för längre.

De ÖSK ska spela för är de modiga själarna som åker buss ända från Örebro upp till Östersund och de tappra svartvita som åker tåg från Stockholm.



Förövrigt kommer Ken Sema och Maic Sema få slåss om sina föräldrars kärlek nu på lördag och det kommer bli riktigt kul att se.



Utöver Ken Sema så finns det fler guldkorn i ÖFK att hålla koll på.

1. Curtis Edwards

En riktigt rolig spelare att kolla på, frejdig i defensiven men tar för sig offensivt.

2. Saman Ghoddos

Kommer förmodligen få spela för Iran i vm nästa år och med all rätt, riktigt bra framåt.

3. Fouad Bachirou

Alla lag som är så framtunga offensivt som ÖFK behöver en städgumma, Fouad sköter den uppgiften med bravur.



Jag har sagt det förut men jag säger det igen, tacka gudarna att allsvenskan är tillbaka.

Nu drar det igång igen och som vi alla har längtat efter att få se riktig fotboll spelas igen.

Nu åker ÖSK upp till Jämtland med ett skadefritt manskap som hoppas upprepa förra årets bedrift då man piskade till ÖFK rejält.



Då var det Astrit Ajdarevic, Daniel Gustavsson och Kalle Holmberg som ordnade segern åt oss.

Men Astrit ville spela utomlands, DG ville ha pengar och Kalle, han var helt enkelt för kass för Örebro.

Därför är det dags för de nya hjältarna att träda fram i form av rivjärnet Filip Rogic, spelgeniet Nahir Besara och akrobaten Kennedy Igboananike.



Nu känns det skönt, positivt och jag hoppas spelarna bär med sig denna känsla oavsett vilket ÖFK det är man möter imorgon.

Jag har gnällt mycket de senaste matcherna, tappade ledningar och annat har gjort mig rosenrasande.

Men trots att det är tråkigt med landslaget så är det ändå bra att ÖSK fick uppehållet när det väl kom.

Nu fick Axel och hans gäng tid att slipa på detaljer och spelarna fick vila lite inför den kommande slutspurten.

Så kommer vi få se Maic Sema spela wingback imorgon? Eller vilka tricks har Axel Kjäll i rockärmen denna gång?



Oavsett vilken uppställning det blir så blir det ett klassiskt 4-4-2 som ser ut så här:

Nahir Besara, Kennedy Igboananike

Maic Sema, Nordin Gerzic, Johan Mårtensson, Filip Rogic

Sebastian Ring, Brendan Hines-Ike, Arvid Brorsson, Martin Lorentzson

Oscar Jansson



Matchen sänds på Cmore fotboll med sändningsstart 15:55

Om ni orkar så kan ni ta bilen upp till Jämtkraft arena, det är trots allt bara 54,5 mil upp dit.



Forza svartvitt!



PER OHLSJÖ

2017-10-13 16:59:00

2017-10-13 16:59:00

