Kan Oilers undvika en femte raka förlust?

Efter segern i premiären har allt gått fel för Edmonton Oilers.



Oilers förlustrad

Toalt:

Det är tidigt på säsongen men efter 3-0-segern i premiären mot Calgary har Oilers gått åt helt fel håll och har fyra raka förluster när man nu drar ut på en tre matchers roadtrip i hopp om att vända den dåliga formen. Istället för att visa tendenser till att vara en Stanley Cup-favorit har det snarare börjat pratas om en minikris.Ett stort problem under dessa förluster är de tidiga målen man släppt in och senast mot Carolina tog det 20 sekunder innan Teuvo Teräväinen överlistade Laurent Brossoit i kassen. Cam Talbot och Brossoit har släppt in alldeles för tidiga och enkla mål samtidigt som försvarsspelet har varit under all kritik. Under dessa fyra förluster har räddningsprocenten varit 89,7%, 89,4%, 80,6% och 76,2%. Spelet i boxplay har också varit katastrofalt och man ligger på usla 68,2% hittills och det måste givetvis förbättras riktigt ordentligt. Oscar Klefbom och Adam Larsson är första backpar och ska vara ledande på isen men faktum är att Klefbom har varit inne på sju mål bakåt och Larsson åtta mål på de två senaste matcherna. Andrej Sekera s skada och valet att inte plocka in en ersättare för honom har lämnat ett stort hål i försvaret när Benning och Nurse inte riktigt har klarat av att ta klivet upp. Glädjande är dock att Sekera nu har börjat åka skridskor igen även om det är minst en månad kvar tills han är tillgänglig igen.Det är svårt att vinna en match när ditt topp-par är inne på fyra mål bakåt. Vi måste bli bättre! /Ett ytterligare problem är målskyttet där flera spelare måste komma igång. Connor McDavid kan inte göra allt. Det är inte konstigt att många saknar Jordan Eberle just nu och det har börjat höjas röster angående GM Peter Chiarellis agerande och brist på tålamod. De senaste två åren har man valt att skicka iväg skridskoskickliga och målfarliga forwards som kunde leverera utan att McDavid var på isen och man kommer att sakna Eberles 50+ poäng, framförallt om inte Milan Lucic får igång sin produktion i 5v5 och om Ryan Strome bara förbättrar centerdjupet. Strome visade dock upp lite kvaliteter senast och behöver fortsätta på den vägen.Att möta Chicago på bortaplan är inte den lättaste matchen att bryta en förlustsvit på men det kan bara bli bättre för Oilers just nu. Man var nära att hämta upp ett tremålsunderläge senast och det såg lite bättre ut än tidigare förluster i alla fall. Positiva nyheter är att Leon Draisaitl och Drake Caggiula är med på denna roadtrip efter att ha missat de senaste matcherna på grund av skador. De kommer dock inte att spela ikväll men är troligtvis med i helgen.Inatt vill vi se ett Oilers som är noggranna i defensiven, inte tar dumma utvisningar och som jobbar stenhårt för att bryta förlustsviten. Att hålla koll på Patrick Kane kan också vara en bra ide då han har gjort 46 poäng på 34 matcher mot Oilers.Vi måste hitta ett sätt att stoppa blödningen innan det blir alltför allvarligt här. /Vancouver 2-3Winnipeg 2-5Ottawa 1-6Carolina 3-58-19Let’s Go Oilers!