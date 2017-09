NHL-podcast: ”Edmonton kan absolut vinna”

Om det senaste i ligan och en preview av Pacific Division.

Sebastian Norén och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt om världens bästa liga.Bör Edmonton redan nu förlänga med Patrick Maroon? Är Brandon Pirri och Harry Zolnierczyk något för Florida? Hur skulle John Tavares passa in i Montreal? Ska Vincent Lecavalier få sin tröja hissad hos Tampa Bay? Hur ser vi på Erik Coles karriär? Varför borde Pittsburgh undvika Vita huset? Hur ser vi på de nya reglerna och vad finns att säga om TSN:s lista över ligans bästa spelare?Vi fortsätter med våra previews inför säsongen och nu är det dags för Pacific Division. Kan man ens hoppas på Vegas? Gör Vancouver rätt som tar in ett gäng veteraner? Bör Arizona placera sig högre upp? Hur långt räcker Los Angeles stomme? Håller San José en säsong till? Kan verkligen Calgary utmana? Hur klarar Anaheim sig igenom långtidsskadorna under inledningen? Har Edmonton allt som krävs för att vinna?Programmet finns även på: