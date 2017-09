La Setmana Blaugrana – vecka 37: Framåt marsch!

Ny vecka, samma käpphästar.



I veckans La Setmana Blaugrana tar vi bland annat tempen på den rådande misstroendeförklaringen, navigerar oss genom Messis kontraktssituation och dissekerar lagets säsongsupptakt.



Häng med!

Revansch mot Juventus, check. Obesegrade, check. Serieledning, check.Efter den hopplösa insatsen i supercupen har Barcelona tagit sig i kragen, och visat prov på fornstor form. Inte bara har Leo Messi spänt musklerna ordentligt. Andrés Iniesta har dessutom återfunnit sig själv, vilket skriver om spelplanen fullständigt. (Ja, så bra är han.)Vidare har Valverdes taktiska vägval gått hem. Genom att centrera anfallstrion och släppa kanterna till Alba respektive Semedo har Barça (åtminstone tillfälligt) återvunnit mittfältet, och därmed kontrollen. Detta, i kombination den ovan nämnda individuella briljansen, har legat till grund för den finns säsongsupptakten.Men, den som gapar för mycket mister ofta hela stycket. Säsongen är lång, och marginalerna alltjämt väldigt små. Som bekant är truppbredden obefintlig, och för den händelse att Messi, Iniesta eller Busquets skadar sig löper Barça risken att falla ihop fullständigt.Dessutom blir Dembélé borta året ut, vilket tunnar ut offensiven ytterligare. Deulofeus lovande säsongsstart till trots är lagets offensiva genombrottsförmåga för liten, och att döma av helgens bortaseger mot Getafe kan Barcelonas oförmåga att låsa upp lågt stående försvar mycket väl komma att bli ödesdigert.Eller vem vet, kanske löser Messi offensiven på egen hand? Kanske växer Denis Suárez ut till den nya Iniesta? Kanske lyckas Luis Suárez skaka av sig trivselkilona? Kanske fortsätter Nélson Semedo längs den inslagna vägen, och axlar Dani Alves mantel? Kanske tar Carles Aleñá klivet upp till a-laget, och sätter sin prägel?Säsongen är lång, utfallen många. Barça marscherar vidare.Misstroendeförklaringen rullar vidare.Som bekant söker Agustí Benedito att samla ihop 16570 signaturer, och därmed få igenom missförtroendeförklaringen – vilket i sin tur skulle innebära Bartomeu & co:s avgång.Men klockan tickar. Efter många om och men är deadline satt den 27:e september, vilket innebär att Benedito har blott nio dagar på sig att samla ihop omkring 8000 signaturer. Detta då antalet signaturer i torsdags låg på 7278, varav hela 3660 stycken insamlades i samband tisdagens CL-drabbning mot Juventus.Ett hästjobb, men ingen omöjlighet. Team Benedito uppges vara övertygade om att planen ska gå i lås, och sätter stort hopp till tisdagens ligamatch mot Eibar – den sista hemmamatchen innan deadline-day. Uppslutningen då kan mycket väl komma att fälla avgörandet.To be continued…Hur ligger det till med Messis kontraktsförlängning?Ja, säg det du. Under loppet av säsongsupptakten har rapporterna varit många, och situationen nära på omöjlig att få grepp om. Medan klubbledningen gång efter annan har gett sitt ord på att argentinaren blir kvar, rapporterar åtskilliga medier att Messi tvekar om en förlängning.Svårnavigerat, som sagt. Men hur som haver står det klart att underskriften alltjämt lyser med sin frånvaro.Eller? I veckan tog följetongen nämligen ny fart, när Josep Bartomeu återigen uttalade sig kring situationen. I en intervju med den katalanska tv-kanalen 8TV gjorde presidenten gällande att kontraktsförlängningen är ett faktum, och att argentinaren redan nu spelar med sitt nya kontrakt. Detta eftersom kontraktet är påskrivet av såväl Messis pappa som Messis stiftelse – vilket enligt Bartomeu räcker för att binda Messi till kontraktet.Förvirrande, minst sagt. Särskilt med tanke på ledningens tidigare uttalanden kring situationen. Då har det låtit som att en muntlig överenskommelse existerar, men att kontraktsförlängningen ännu inte är officiell.Kalla mig pessimistisk, men inte förrän huvudpersonen själv kritar på kontraktet kommer jag sova lugnt om natten. Stämmer uppgifterna är det fantastiska nyheter, men mot bakgrund av den gångna sommaren känns saken knappast biff.Med Bartomeu vid rodret känns ingenting biff.Estadi Johan Cruyff.Så heter Barca B/Barça Femenís nya arena, som väntas stå klar inom de närmsta 14 månaderna. Som bekant är arenabygget en del i Espai Barça-projektet, som utöver det nämnda arenabygget dessutom avser att renovera av såväl Camp Nou som Palau Blaugrana.Och i veckan sjösattes projektet. Under närmast ceremoniella former lades i torsdags den första byggstenen till arenabygget, med såväl klubbrepresentanter som medlemmar av Cruyff-familjen närvarande. I syfte att ytterligare understryka Cruyffs arv grävdes en tidskapsel ned i marken, innehållande bland annat en staty av den forne Barçalegenden.I samband med tillställningen tog bland andra Bartomeu till orda, och beskrev det hela på följande, målande vis:“This event is full of symbolism for us. We have chosen this date because the numbers ‘14’ and ‘9’ are linked to Johan Cruyff’s playing career. The Masia players will be able to look out the window at the stadium where their dreams can come true.”“It is a collective dream of all our members. I would like to express my gratitude to all the previous Club Presidents: Nuñez because he bought this land some years ago to start the Masia; Gaspart because he believed in the project and he lay the first stone; Laporta for the work done in Sant Joan Despí and for having inaugurated the Ciutat Esportiva; finally, Rosell for providing the final push towards a new Masia and new sports halls. I would also like to congratulate the architects Batlle and Roig for their design and to thank the Cruyff family for allowing us to name the stadium after Johan.”Passande, eller högtravande? Bestäm själv.Transferfönster eller inget transferfönster – silly season-karusellen snurrar vidare, vare sig man vill eller inte.Så även i Katalonien. Under veckan har flertalet rykten intensifierats, och enligt spanska medier arbetar firma Fernandez/Segura redan nu hårt inför nästkommande fönster. (Hårdare än i somras, får man hoppas…)Två spelare skrivs det särskilt mycket om. Nämligen colombianska landslagsmannen Yerry Mina, och franska superlöftet Maxime Lopez. Medan den sistnämnda beskrivs som en ny Iniesta (och påstås vara på både Real Madrid s och Barças radar), uppger tidningen Sport att Yerry Mina redan nu är klar för katalanerna. Detta efter ett möte i veckan mellan colombianens representanter och Pep Segura, som mynnade ut i en överenskommelse.Enligt tidningen kommer Barcelona att betala blygsamma nio miljoner euro för mittbacken, och därmed utnyttja den köpoption som klubben tillförskaffade sig maj förra året. Nämnvärt är dessutom att Mina förväntas anlända efter VM nästa sommar, snarare än i januari.Sist men inte minst har rykten kring Jean Seri återigen börjat florera. Som bekant var ivorianen så gott som klar för Barça i somras, men av någon outgrundlig anledning valde Fernandez & co att dra sig ur affären i sista stund. Ett förbryllande beslut, med tanke på att klubben alltjämt uppges vara intresserade av mittfältaren. Vilka uppgifter som stämmer är omöjligt att säga, men för den händelse att klubben fortfarande är ute efter Seri framstår den gångna sommaren som ännu mer parodisk. Kort sagt prioriterades envägskommunikationen med Liverpool högre än slutförandet av Seri-affären… Parodiskt, som sagt.