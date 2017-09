Més que un podd rullar vidare – lyssna på det tredje avsnittet här!

I veckans avsnitt diskuteras inledningen av ligaspelet, Valverdes ankomst och hans påverkan på laget, Suárez formdipp och massvis med annat Barcarelaterat. Välkommen in och lyssna!

Medverkande: Ahmed Hassan, Axel Insulander och Ruben Baron.

I veckans avsnitt gästas Axel och Ahmed återigen av Ruben Baron. I podden diskuteras inledningen av ligaspelet, Valverdes ankomst och hans påverkan på laget och Suárez formdipp. Vidare resoneras det dessutom kring huruvida det är rätt att efterlikna Peps era, Champions League-utsikterna och Paulinhos roll i laget. Vi beklagar bristande ljudkvalité vid vissa tillfällen men hoppas att ni har överseende med detta och lovar att vi jobbar på att skaffa bättre och bättre förutsättningar för inspelning av podden. Més que un podd finns nu dessutom i Podcaster-appen och i iTunes - Lyssna gärna och dela med er av era tankar!



» Klicka här för att lyssna

AXEL INSULANDER

2017-09-22 05:00:00

