2017-09-27 18:00

Qarabag - Roma



Inför Qarabag - Roma: Tidig avspark i Azerbajdzjan (18.00)

Efter att ha spelat 0-0 hemma mot Atletico Madrid i första omgången av årets Champions League är Roma piskade att vinna kvällens bortamatch i Baku för att ha en rimlig chans att nå avancemang. Är 695 dagars väntan över efter kvällens drabbning?

Qarabag



Azerbajdzjanska Qarabag FK är för första gången någonsin kvalificerade för



Laget coachas sedan juli 2008 av Gurban Gurbanov. Den 45-årige azerbajdzjanen är med sina 12 mål på 64 matcher landets främste målskytt genom tiderna. Truppen består till stor del av inhemska spelare toppat med tre spanjorer. Den kanske mest kända (?) spelaren är norrmannen Tarik Elyounoussi som är utlånad från grekiska Olympiakos.



Hemma i Azerbajdzjan har man ett imponerande facit då man endast förlorat en av sina nio senaste matcher (5-3-1) i Europaspelet. Den förlusten kom mot



Mot Chelsea ställde man upp med en 4-1-4-1-uppställning. Sehic i mål, Medvedev, Huseynov, Sadiqov, Rzezniczak i backlinjen med Qarayev som städgumma framför. Henrique, Almeida, Michel och Guerrier på mittfältet och Ndlovu längst fram.



Noterbart att målvakten Sehic, som släppte sex bollar förbi sig mot Chelsea, ser ut att lämna plats åt Anton Kanibolotskiy.



Roma



Roma kommer till matchen med tre raka ligasegrar samt 0-0 hemma mot Atletico Madrid i ryggen. Onsdagens match, med avsparkstid 18.00, är en match som Roma definitivt behöver vinna för att kunna nå en första- eller andraplats i gruppen. Med all respekt för Qarabag så är det ett måste för Roma att ta sex poäng mot azerbajdzjanerna med tanke på att både Atletico Madrid och Chelsea finns i gruppen. Atletico och Chelsea som drabbar samman senare ikväll i Madrid.



Senast Roma vann en match i Champions League var när man besegrade Bayer Leverkusen med 3-2 hemma i Rom den 4 november 2015. Dags att fira en trepoängare igen efter 695 dagars väntan.



En trupp på nitton spelare lämnade under tisdagsmorgonen Rom för att bege sig de 3140 km till Baku i jakten på första bortavinsten i Champions League sedan 2010. Rick Karsdorp och Patrick Shick är kvar i Rom men Perotti, som det fanns vissa tveksamheter kring, är med i nittonmannatruppen. El Shaarawy ser ut att starta tillsammans med Dzeko och Defrel i den offensiva tridenten.



Truppen: Alisson, Skorupski, Jesus, Kolarov, Fazio, Peres, Manolas, Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Florenzi, Gerson, Perotti, Under, Defrel, El Shaarawy, Dzeko



Intressant fakta Onsdagens match är den första Champions League-matchen (gruppspel) någonsin i Azerbajdzjan.

Champions League-matchen (gruppspel) någonsin i Azerbajdzjan. Roma har inte vunnit borta i Champions League på de senaste nio matcherna.

matcherna. Matchen är Romas första någonsin mot ett lag från Azerbajdzjan.

någonsin mot ett lag från Azerbajdzjan. Juan Jesus spelade i det Inter som säsongen 2014 besegrade Qarabag med 2-0 i Europa League.

spelade i det Inter som säsongen 2014 besegrade Qarabag med 2-0 i Europa League. Hemmalagets Michel och Kostas Manolas spelade ihop i AEK Athen 2010/11.

och spelade ihop i AEK Athen 2010/11. Totti fyller dagen till ära 41 år. Auguri Capitano!

Preliminära startelvor



Qarabag (4-3-3) Tränare: Gurban Gurbanov



Kanibolotskiy; Medvedev, Sadygov, Guseynov, Rzeniczak; Diniyev, Michel, Henrique; Elyounoussi, Madatov, Ndlovu



Roma (4-3-3) Tränare: Eusebio di Francesco



Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Defrel, Dzeko, El Shaarawy



18.00 onsdag 27 september, Baki Olimpiya Stadion

Domare: Artur Dias (Portugal)

TV: Viasat Sport Premium, Viaplay

Tips: 0-2, Dzeko och Pellegrini.



Forza Roma!



0 KOMMENTARER 288 VISNINGAR 0 KOMMENTARER288 VISNINGAR JOAKIM HULANDER

2017-09-27 12:36:30 2017-09-27 12:36:30

Efter att ha spelat 0-0 hemma mot Atletico Madrid i första omgången av årets Champions League är Roma piskade att vinna kvällens bortamatch i Baku för att ha en rimlig chans att nå avancemang. Är 695 dagars väntan över efter kvällens drabbning?