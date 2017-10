Spelarbetyg Sirius - Djurgården

Djurgården förlorade mot Sirius med 2-0 och tappade därmed andraplatsen. Här kommer spelarbetygen.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 3

Alltid trygg i mål. Står inte för några spektakulära räddningar men tar allt han ska.



Felix Beijmo 2

Hade en läcker långlöpning i den första halvleken som kunde resulterat i mål. Annars saknade han, liksom hela laget, skärpan idag.



Jacob Une Larsson 3

Väldigt bra, återigen.



Jonas Olsson 2

Hamnar fel på målet och hade problem när Sirius ställde om.



Elliot Käck 2

Snudd på trea för sitt offensiva spel idag, men insatsen vid 2-0-målet sänker betyget.



Magnus Eriksson 1

Borde gjort mål på nicken i den första halvleken och i övrigt åstadkom "Mange" ingenting tyvärr.



Jesper Karlström 2 (Ut 81)

Sirius var övertaliga på mittfältet och "Karlis" fick det ganska tufft idag. Någorlunda trygg med bollen men inte lika konstruktiv som tidigare.



Kim Källström 1

Tillbaka i vårens svaga form idag. Slår bort många crossbollar helt i onödan och var allmänt slarvig.



Othman El Kabir 2 (Ut 70)

Utmanade mycket utan att lyckas. Liten formdipp på Othman i de senaste matcherna.



Tino Kadewere 3 (Ut 66)

Gör en bra match. Skapar mycket i första halvlek och borde gjort minst ett mål. Visar ändå att potentialen finns där.



Gustav Engvall 1

Det vill sig inte för Engvall just nu. Mållös sedan den 21:a augusti. Har svårt mot låga försvar.



Inhoppare: Aliou Badji (in 66) Haris Radetinac (in 70) Kevin Walker (In 81)



0 KOMMENTARER 377 VISNINGAR 0 KOMMENTARER377 VISNINGAR FABIAN AHLSTRAND

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-10-15 23:46:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-10-15 23:46:00

Djurgården

2017-10-15 22:40:00

Djurgården

2017-10-14 15:00:00

Djurgården

2017-10-14 11:56:00

Djurgården

2017-10-12 15:05:00

Djurgården

2017-10-04 10:44:00

Djurgården

2017-10-02 16:10:00

Djurgården

2017-10-01 20:05:52

Djurgården

2017-10-01 17:00:00

Djurgården

2017-10-01 11:15:00

ANNONS:

Djurgården förlorade mot Sirius med 2-0 och tappade därmed andraplatsen. Här kommer spelarbetygen.Inför matchen hade inte Djurgården förlorat på åtta matcher medan Sirius kom till matchen med sju raka förluster. När 90 minuter hade spelats var trenderna preskriberade efter att Sirius vunnit matchen med 2-0. Därmed vann Sirius båda matcherna mot Djurgården 2017 och förlusten innebar även att AIK passerade DIF i tabellen.Forum 1891 tog efter torsdagens träning ett snack med Özcan Melkemichel.Efter ett måttligt intressant landslagsuppehåll är det dags för en rafflande avslutning av årets allsvenska. Djurgården reser sju mil norrut för att möta det sjunkande skeppet Sirius – ett lag man har revansch att utkräva av efter debaclet i premiären.Lagom till landslagsuppehållet är Blårandiga proffskollen tillbaka med status om hur det gått för våra gamla spelare utomlands i världen.Djurgården ökar enormt i publik. På hemmaplan går man mot det bästa hemmasnittet på 2000-talet och på bortaplan är stödet större än någonsin. – Vi gör vår bästa säsong någonsin på bortaresandet. Vi har 23 360 djurgårdssupportrar totalt på bortamatcherna den här säsongen, säger Johan Andersson, projektansvarig för publikfrågor hos Djurgården, till FotbollDirekt.se.Forum 1891 ringde upp Djurgårdens sportchef Bosse Andersson dagen efter storsegern mot GIF Sundsvall för att prata om Felix Beijmo, kampen om europaplatserna och det kommande transferfönstret i vinter.Trots en skakig inledning kunde Stockholms Stolthet köra över Sundsvall på Norrporten Arena, ett lag som var i god form med fem raka matcher utan förlust. De tre poängen innebär att man sticker ifrån Häcken på fjärdeplatsen och nu är man ett steg närmare Europa.Djurgården stod för en imponerande 5-0-seger mot Sundsvall i jakten på de åtråvärda europaplatserna.Blåränderna reser till Norrporten Arena för att ta sig an ett formstarkt GIF Sundsvall.