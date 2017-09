Regeländring för Coach's Challenge



Under matchens sista minut och i overtime är det, som tidigare, NHL:s situation room som går igenom varje mål.



Från det ena till det andra. Både NHL behåller coachernas rätt att "challenge" offside och goaltender interference med den ändringen att en misslyckad offside challenge kommer kosta laget en 2 minuters utvisning i fortsättningen. Långa spelavbrott på 8-10 minuter där linjemännen ska bedöma centimeterrättvisa på en iPad har skapat irritation och nu ökar alltså trycket på videocoacherna att komma med rätt råd till lagets Head Coach. Bara 38% av offside challenges lyckades förra säsongen.Under matchens sista minut och i overtime är det, som tidigare, NHL:s situation room som går igenom varje mål.Från det ena till det andra. Både Tampa Bay Lightning och Florida Panthers chartrade var sitt flygplan och flög spelartrupp, coacher och deras familjer i säkerhet innan orkanen Irma nådde Florida i lördags. Bolts återvänder till Tampa Bay idag och träningslägret börjar som planerat i morgon torsdag i Amalie Arena.

