Vinny Lecavalier äras av Tampa Bay Lightning

Vincent Lecavalier blir den andra Tampa Bay Lightning spelaren som får sitt nummer hissat i taket i Amalie Arena. Den 10 februari, i samband med matchen mot Los Angeles Kings (Lecavaliers sista NHL lag) kommer Nr 4 hissas upp bredvid Martin St. Louis Nr 26 i taket i Amalie Arena.

Vinny Lecavalier draftades som Nr 1 i 1998 års draft av Tampa Bay Lightning. Jag är så gammal att jag minns när en gänglig ung talangfull fransk-canadensare anlände till Florida och redan efter två säsonger blev han kapten vilket visade sig vara litet för tidigt. Dave Andreychuk tog över rollen och Bolts vann Stanley Cup i 2004. Med tiden blev Lecavalier kapten igen och var det fram till att han köptes ut i 2013 och hamnade i Philadelphia . Totalt spelade Vincent Lecavalier 1.037 matcher för Bolts under 14 säsonger, 2:a efter Martin St. Louis genom tiderna Han producerade 383 mål och 491 assist. 2006-7 vann han Rocket Richard Trophy med 52 mål. Vinny Lecavalier är också en fyrfaldig All Star.Efter karriären har Vincent Lecavalier flyttat tillbaka till Tampa Bay med sin familj. Han har bl.a bidragit med $3 miljoner till The Vincent Lecavalier Pedriatic Cancer and Blood Disorder Center på All Childrens Hospital i St Petersburg, Florida.Detta var välförtjänt.