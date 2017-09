FC Barcelona – Juventus 3-0

Den på förhand ovissa matchen mellan fjolårsfinalisten Juventus och FC Barcelona blev i slutändan allt annan än en jämn tillställning, beskyll Lionel Messi för det. Den lilla argentinaren var inblandad i det mesta när Juve avfärdades med klara 3-0 på Camp Nou.

Juventus:

FC Barcelona:

Om någon på förhand tippat 3-0 åt något av hållen skulle personen snarare bli idiotförklarad än hyllad. Väldigt lite tydde på att FC Barcelona , eller Juventus för den delen, skulle lämna Camp Nou med en 3-0 seger i bagaget.Medan Ernesto Valverde fick en hel drös med positiva svar så fick Massimiliano Allegri det motsatta och det är inte särskilt höga odds på att det blir en lågmäld flygresa hem till Turin.Buffon; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi, D. Costa; Dybala, HiguainTer Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Dembélé, Messi , SuarézMatchen började så som fotbollsmatcher tenderar att börja när Barça är inblandade. Stort bollinnehav för hemmalaget blandades med enkla bolltapp som ledde till farliga omställningslägen för Juventus. Redan efter 10 minuters spel hade Juve haft tre skott på mål, dessa genom Mattia De Sciglio, Paulo Dybala och Miralem Pjanic. En helt vanlig Barcelona inledning med andra ord.Barça själva lyckades inledningsvis inte skapa några chanser överhuvudtaget, till och med en sådan som Lionel Messi såg mänsklig ut och hade fler bolltapp än vanligt. I matchminut 18 flöt dock Andres Iniesta igenom på sedvanligt Iniesta-vis och kapades precis utanför 16-meterslinjen, som upplagt för Messi-läge alltså. Och visst stegade mannen med det rödlätta skägget upp men tyvärr inte bättre, för Barças del, än att Rodrigo Bentancur kunde blockera skottet. Luis Suaréz försökte sedan på returen att överlista Buffon i målet men italienaren lyckades tippa avslutet till en hörna.Juventus försvarade sig väl och Barça lyckades inte med sina sedvanliga kombinationer. Det skulle till att De Sciglio i mitten av första halvlek slog en något övermodig passning i eget straffområde som Dembélé snappade upp, men det efterföljande avslutet gick strax över.Roligare än så blev det inte förrän i första halvleks sista minut då återigen Dembélé var inblandad. På ett mycket skickligt sätt kontrollerar fransmannen ett uppspel från egen backlinje, bollen får han sedan vidare till Messi som istället för att ta den enkla utvägen och rulla ut den på vänsterkanten till en fristående Jordi Alba väljer att sätta fart rätt mot mål. En snabb kombination senare skjuter han bollen mellan benen på sin försvarare och Buffon kan inte göra annat än att se bollen rulla in vid hans vänstra stolpe, 1-0 FC Barcelona.Andra halvlek drar igång och Dybala får tämligen omgående ett bra läge i Barcelonas straffområde efter att Douglas Costas inlägg hamnat vid fötterna hos argentinaren. Avslutet går dock högt över.Efter Dybalas läge var det Barça för hela slanten och Juventus fina struktur och försvarsspel var lika bortblåst som hemmalagets dåliga mottagningar och oförmåga att kombinera med varandra. I matchminut 52 var det just dessa faktorer som spelade in när Messi fick två meter att jobba på utanför straffområdet. En snabb förflyttning med högerfoten och ett rappt skott med vänsterfoten resulterade i en stolpträff.Fyra minuter senare skulle bollen dock hitta in i nätmaskorna. Suaréz slår ut bollen på högerkanten där Messi, såklart, kommer stormandes och avancerar in i straffområdet. Hans inspel skyfflas ut i mitten och i höjd med straffpunkten kan Ivan Rakitic möta bollen med vänsterfoten och trycka dit 2-0 för Barcelona.Strax efter 2-0 målet fick Barcelona sin andra frispark i farligt läge men Messi lyckades inte heller denna gång överlista Buffon i Juventusmålet. Desto roligare skulle Rosariosonen ha cirka fem minuter senare när Iniesta slår en passning in på offensiv tredjedel som Messi tar emot för att sedan på karaktäristiskt Lionel Messi sätt dribbla av två spelare innan han stänker in bollen i nätet bakom Buffon.Resten av matchen blir mest en defilering av hemmalaget och när klockan slår 90 är La Vecchia Signora ett slaget lag.Som tidigare nämnt så var 3-0 inget undertecknad hade gissat på inför matchen. Trots den imponerande säsongsinledningen från Barça så saknades just den riktiga värdemätaren mot ett starkt motstånd för att kunna slappna av något och se optimistiskt på säsongen igen. Detta fick klubben idag och just nu finns INGET som tyder på att FC Barcelona INTE skulle kunna vara med i racet om de stora titlarna.Hela laget står idag för en solid insats och ingen föll utanför ramen, en nyckel till att vinna mot de stora lagen i Champions League Ernesto Valverde ska ha stor credd för sitt jobb hittills i klubben. Att våga komma hit och sätta sin prägel så tydligt som han har gjort är inget annat än fantastiskt. Den osäkerheten vi såg hos laget, och till viss del också hos Valverde, är totalt bortblåst och redan en månad in på säsongen är känslan att Barcelonas nya coach hittat en stabil grund att stå på.Ousmane Dembélé stod idag för sin första start i den katalanska storklubben och mångas ögon var förstås på ynglingen från Vernon. Stunder av briljans blandades med mindre bra aktioner där hans oförmåga att kombinera med sina lagkamrater var det mest iögonfallande, men vad är rimligt att förvänta sig av en 20-åring som knappt spelat två säsonger på högsta nivån? Talangen är oundviklig och han kommer att bli en enorm tillgång för detta FC Barcelona, det finns inga som helst tvivel om det.Mitt i allt nytt och kaotiskt finns det dock två konstanter i klubben, och de är lika lugna som alltid. Lionel Messi och Andrés Iniesta är två unika människor som är löjligt bra på att spela fotboll, stundtals idag visade de också upp sig från just den sidan. Folk kan snacka ner Iniesta hur mycket de vill men så länge han presterar på den nivån han presterade på idag, och hela säsongsinledningen överlag, så finns det ingen i hela världen som kan backa upp det påståendet. Andrés Iniesta är fortfarande bland de absolut bästa i världen på sin dag.Messi finns det inte mycket kvar att säga om, han är ett eget kapitel. Världens bästa fotbollsspelare genom alla tider verkar aldrig vilja bli sämre, och varför skulle han? Det har gått 13 år sedan han debuterade för sitt hjärtas klubb och han har hänfört oss alla med sina utomjordiska prestationer sen dess. Lionel Messi spelar för FC Barcelona och vi borde alla ta tillvara på tiden vi har kvar med Leo, för det kommer aldrig någonsin komma någon som honom igen.FC Barcelona – JuventusMessi 45’, 69’Rakitic 56’Bollinnehav: 61-39Skott på mål: 5-7Hörnor: 6-4Offside: 4-0Kort: 2-4