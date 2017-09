Inför: FC Barcelona - Espanyol

Barcelona har öppnat säsongen med två raka segrar och jagar en tredje när laget tar emot antagonisterna Espanyol i Derbi Barceloni – slaget om Katalonien.

Matchfakta:

Noll insläppta och fyra mål gjorda. Trots allmänt dystra tongångar inom klubbens sociala katakomber har Barcelona vunnit säsongens två inledande ligamatcher. Spelet har än så länge varit varken gnistrande eller nedstämmande – Barcelona har spelat tillräckligt bra för att vinna matcherna, helt enkelt.I Espanyol har starten av säsongen inte varit fullt lika rogivande. Espanyols försäsong började med tre efterföljande segrar, sedan dess har Espanyol inte lyckats ta en seger på fem matcher. Den senaste segern kom i slutet av juli, mot Dortmund hör och häpna, annars har det landat i tre kryss och två förluster. Säsongen är dock fortfarande i sin linda och endast två matcher i ligan har spelats. I första matchen lyckades Espanyol få med sig ett hedervärt kryss från Rámon Sánchez Pizjuán för att i andra matchen förlora mot Leganés på hemmaplan. Förmodligen inte riktigt i linje med vad tränare Quique Sánchez Flores räknat med, Quique som kom till klubben 2016 och nu tränar sin fjärde klubb i Spanien (tidigare Getafe Valencia och Atl. Madrid).Inledningen kombinerat med Espanyols oförmåga att slå FC Barcelona de senaste åren gör att Barca seglar upp som enorma favoriter. 2009 lyckades Espanyol besegra Barca på Camp Nou, från den matchen och framåt har lagen emellan spelat 18 matcher där det blivit 15 Barcelona-segrar och tre oavgjorda matcher. De fyra senaste matcherna på Camp Nou har Barcelona dessutom gjort fyra eller fem mål. Utsikterna är dystra för Espanyol!Under sommarens transferfönster har Espanyol varit relativt aktiva. Evigt unge Pablo Piatti var på lån från Valencia förra säsongen men är nu uppköpt av klubben, Esteban Granero har kommit in på free transfer och mittfältaren Darder har anslutit på lån från Lyon. Naldo är annars det dyraste nyförvärvet, som närmast kommer ifrån ett partnerskap i backlinjen med Andreas Granqvist i Krasnodar.På presskonferensen inför matchen var Sánchez Flores försiktig och menade att det kommer bli tufft och att laget måste kämpa för fansen men att landslagsuppehållet kan vara en öppning:”Vi måste vara starka och göra någonting för våra fans, det är så svårt att vara Espanyol i Barcelona. Vi vet inte hur Barcelona kommer fungera efter att ha haft så många spelare borta på landslagsuppdrag, men de har en stor bredd”Pau LópezJavi López – David López – Naldo – CaricolPérez – Jurado – Fuego – PiattiGerard Moreno - BapistaoGällande klubbens välmående och sommaren som ligger bakom oss finns det givetvis ändlöst med beröringspunkter. Men vi lämnar allt byråkratiskt därhän för nu och fokuserar istället på det rent sportsliga – det är dags för Derbi Barceloni och förhoppningsvis ännu en seger för Barca.Barcelona har onekligen hämtat sig från supercupmisären mot Real Madrid och inlett säsongen med två 2-0 segrar mot Betis och Aláves. Stämningen i truppen är till synes god (men vem vet) och det är nu dags för nyförvärven att presentera sig! Ousmane Dembélé är spelklar och redo och Paulinho (som hoppade in i 88e mot Alavés) får eventuellt visa upp sig för första gången inför hemmapubliken. Det är tveklöst en spännande match som väntar, transferfönstret är stängt och det är nu vi får se det Barcelona som ska ta oss igenom den här smått bekymmersamma säsongen.Det går givetvis att använda derbyprägeln som ett argument för att det är en tuffare match än vanligt, men för Barcelona har det här mötet som tidigare nämnt nästan uteslutande inneburit segrar de senaste åren. Spelarna trivs mot Espanyol vilket förhoppningsvis inger ett lugn i laget.Det som däremot skulle kunna störa är stormatchen mot Juventus som ligger och väntar runt hörnet. Ernesto Valverde poängterade dock att den inte ska vara i vägen för lördagens match:”Lördagens match är viktigt och vår högsta prioritet. Vår plan är att vinna matchen, men Espanyol kommer vara aggressiva och spela mycket på kontring”Angående Dembélé är Valverde hoppfull:”Det var bra för honom att stanna här under landslagsuppehållet. Han blir bättre varje dag och mer involverad i gruppen. Han är redo.”Roberto, Rafinha och Arda är skadade och missar matchen medan Valverde väljer att lämna Vermaelen, Denis Suárez och Aleix Vidal utanför truppen.Det är givetvis inte helt lätt att spekulera i en startelva eftersom Valverde med största sannolikhet kommer rotera en hel del under säsongen. Roberto spelade senaste men har en känning i sitt vänstra knä vilket gör att Semedo kliver in på högerbacken. Piqué och Umtiti startade senast som mittbackspar, Mascherano lär rotera in dels för att han också ska få speltid men främst kanske för att vila någon av dem andra två inför Juventusmatchen. Min misstanke är att Piqué vilas för att vara utvilad på tisdag.Busquets, Iniesta och Rakitic startade på mittfältet mot Aláves, det är möjligt att Valverde mönstrar samma mittfältsformation men som sagt så ligger det en stor CL-match och väntar. Förmodligen kliver Paulinho eller Gomes in från start, eventuellt båda (men förhoppningsvis inte, känns oerhört riskabelt).I anfallet får nog Dembélé börja på bänken. Valverde sa visserligen på presskonferensen att han är redo men Deulofeu är betydligt mer samspelt med MSN utan N. Men speltid kommer han garanterat att få.Ter StegenSemedo – Mascherano – Umtiti – AlbaBusquets – Paulinho – Iniesta Messi – Suárez – DeulofeuFC Barcelona – Espanyol, omgång 3 La Liga Camp Nou20:45Viasat Sport Premium, Viaplay