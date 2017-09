Inför Getafe - Barcelona

Efter en lysande insats i Champions League mot Juventus, åker Barcelona till Madrid för att ta sig an nykomlingarna Getafe.

Matcherna borta mot Getafe har alltid inte varit de enklaste för katalanerna, till och med under Peps sagolika tid vid rodret, förlorade laget mot Getafe borta vid två tillfällen. Däremot lyckades Barcelona besegra Getafe i Madrid under de två första åren med Enrique vid rodret.Efter bara ett år i Segudan lyckades Getafe ta sig tillbaka till finrummet. Det lilla laget från Madrid hade hållit sig kvar i La Liga i 12 år och deras bästa placering under dessa år var säsongen 2009-2010 där laget stod på plats nummer sex efter säsongens slut och kvalificerade för Europa League . Under just detta år nådde de även semifinal i Copa Del Rey där Sevilla blev för svåra.Jose Bordalas heter tränaren för dagens Getafe och hans största framgång är avancemanget till La Liga tillsammans med Alaves säsongen 2015-16. Inför säsongen 2016-17 tog han över nedgraderade Getafe och lyckades återigen ta upp ett lag till högsta divisionen. Inför säsongen var det stor spelareomsättning i laget och hela 18 spelare anslöt till klubben, bland de kan man nämna Portillo, Dani Pacheco och Antunes som har lång erfarenhet av att spela i La Liga.I första omgången blev det oavgjort mot Bilabo på San Mames trots att laget spelade med en man från 66:e minuten. Därefter förlorade laget mot Sevilla med 1-0 på hemmaarenan Colisuem Alfonso Perez och förra veckan i derbyt mot Leganes lyckades de blåa kriga till sig en 2-1 seger.Valverde börjar sätta sitt prägel på laget allt mer och de tre första inledande matcherna i ligan bådar gott inför fortsättningen. Hittills under inledningen av säsongen har Valverde inte roterat så mycket och det återstår att se nu om Valverde kommer göra några förändringar i startelvan inför matchen mot Getafe.En möjlig förändring kan vara mittbacksplatsen där Mascherano lär ta en plats brevid antingen Pique eller Umtiti. En annan position där möjligheter för förändringar finns är mittfältetet där Iniesta, Rakitic och Busquets har startat samtliga matcherna denna säsong. Andre Gomez, Paulinho och Sergi Roberto är alla redo för att ta en plats i startelvan mot Getafe. Messi och Suarez är givna från start och den unga nyförvärvet Dembele lär få chansen igen från start för att fortsätta sin anpassning till laget och spelet.Trots att Barcelona har uppvisat ett lysande spel med noll insläppta mål under inledningen av säsongen, kan man inte riktiga dra för stora slutsatser av hur säsongen kommer bli. Splittringen av MSN har gett Valverde möjligheter att åter få lagets spel att gå via mittfältet och dessutom med nyförvärvet Semedo har Valverde fått två löpvilliga och snabba ytterbackar vilket har hjälpt laget att behålla nollan och dessutom ge väldigt bra understöd till anfallsspelet. Messi har varit lysande som falsk nia och öser in mål och argentinaren ser ut att trivas i sin roll. Morgondagens match är ytterligare ett test för Valverdes lagbygge och det återstår att se hur Barcelona klarar av ett fysiskt lag som Getafe på bortaplan.