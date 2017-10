Més que un podd - avsnitt 4!

Välkommen in i podcastvärmen och lyssna på avsnitt fyra här!

Medverkande: Axel Insulander, Ahmed Hassan och Behnam Hashemi Bani.



I veckans avsnitt berörs självklart det som just nu sker i Katalonien. Vi diskuterar bland annat huruvida det var rätt eller fel att spela matchen inför tomma läktare och hur situationen i förlängningen påverkar det spanska landslaget och Gerard Piqué.



Vidare diskuterar vi även starten på säsongen och tar även tempen på det kommande landslagsuppehållet.



Glöm inte bort att podcasten också finns på iTunes och Podcaster-appen! In och lyssna! » Klicka här för att lyssna

0 KOMMENTARER 306 VISNINGAR 0 KOMMENTARER306 VISNINGAR AXEL INSULANDER

2017-10-06 05:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-10-06 05:00:00

Barcelona

2017-10-05 09:00:00

Barcelona

2017-10-04 15:35:50

Barcelona

2017-10-03 12:05:00

Barcelona

2017-10-02 19:14:00

Barcelona

2017-10-02 08:00:00

Barcelona

2017-10-01 19:04:15

Barcelona

2017-10-01 00:07:02

Barcelona

2017-09-28 15:40:00

Barcelona

2017-09-28 00:37:00

ANNONS:

Välkommen in i podcastvärmen och lyssna på avsnitt fyra här!På en öppen träning med det spanska landslaget i måndags fick Gerard Piqué ta emot burop, visslingar och inkastade föremål från spanska fans. Nu har försvararen hållit en presskonferens där han låter meddela att han kommer fortsätta spela i det spanska landslaget, trots många av de spanska fansens ogillande.Blogg om det som måste nämnas, en Denis Suaréz som tagit nya kliv, Europas hetaste lag och ett oväntat tätt lag från utkanterna av Madrid.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Med hänsyn till de rådande politiska oroligheterna i Katalonien kallade president Bartomeu till presskonferens under måndagen. Beslutet att spela söndagens match mot Las Palmas, Carles Vilarrubi och Jordi Mones avgång samt klubbens roll i förhållande till den katalanska befolkningen var några av punkterna i presidentens anförande.Den här veckan synar vi den katalanska kampen för självständighet, som under gårdagen fick stora konsekvenser för Barcelonas match mot Las Palmas och för klubbens styrelse. Vi tar också upp Barcelonas fina gest till Mexiko, ett 60-årsjubileum och nomineringar för diverse individuella utmärkelser.Barcelona tog emot Las Palmas på ett för dagen tomt Camp Nou. Ligaledarna från Katalonien hade tillslut inga problem med gästerna från Gran Canaria och slutresultatet skrevs till 3-0.FC Barcelona tar emot gästande Las Palmas i den sjunde omgången av den spanska ligan. Kommer Barcelona att ta sin sjunde raka seger i ligan eller blir Las Palmas det första lag som lyckas sno poäng från Barcelona denna säsong?Kungens turnering är i antågande! Under torsdagen lottades sextondelsfinalen i Copa del Rey, och för de regerande mästarnas del föll lotten på Real Murcia.Det blev en ny seger för FC Barcelona på onsdagskvällen när man besegrade Sporting CP med 1-0 efter ett självmål på bortaplan i Champions League. Barcelona bjöd inte på champagnefotboll, utan gjorde inte mer än precis vad som krävdes för att plocka med sig tre poäng hem till Katalonien. Genom sina två inledande vinster leder man sin grupp i turneringen.