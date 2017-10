2017-10-07 01:30

Tampa Bay - Florida

5-3



One down - 81 to go

Det är något väldigt speciellt med opening night i NHL, första hemmamatchen. Publiken har väntat länge, extra länge i år pga det missade slutspelet. Jag har varit på plats under många opening nights men inte så i år.



Fick nöja mig med att se matchen live på en Ipad i Hong Kong via en Slingbox hemma i

Panthers började bäst, där Barkov, Dadonov och Huberdeau skapade lägen. Första 5 minuterna var svettiga sedan kontrade Palat in 1-0 för Bolts. Panthers skapade mer i första perioden 10-6 i skott. Bolts förlorade alldeles för många dueller och man började direkt tänka på förra säsongen.Som ett brev på posten 25 sekunder in i andra perioden kom då 2-0 genom Brayden Point. När Panthers reducerade till 2-1 hade de 20-9 i skott. Inför tredje perioden var det 2-2 där Panthers varit det bättre laget. Ett snabbt pp-mål av Namestnikov gav Bolts ledningen 3-2 i början av tredje perioden. Hade man kunnat ge ut 4 assist hade Hedman och Kucherov också fått en poäng. Den poängen kom någon minut senare när Kuch gjorde sitt obligatoriska mål till 4-2. Med drygt 5 minuter kvar styr Huberdeau in 4-3 reducering och de sista minuterna blev en nagelbitare. Med 3.11 kvar åkte Hedman ut för slashing och tillfällen saknades inte men till slut gör Palat 5-3 i tomt mål och Lightning vinner utan att övertyga. Men -det är bra att vinna en premiär och det är bra att vinna när spelet inte fungerar helt.

Frågorna var många och svaren blev få. Det var spänt från början, vi får ge det litet tid. Men idag var det inte bra. För försiktigt, för defensivt. Bolts har så mycket offensiv talang, utnyttja det. Släpp sargen, säsongen har börjat.

Lagen möts igen redan i morgon, denna gång i BB&T Center i Sunrise.



1-0 (6.33) Ondrej Palat (Point/Hedman), 2-0 (20.25) Brayden Point, 2-1 (32.21) Connor Brickley (Petrovic), 2-2 (37.47) Fick nöja mig med att se matchen live på en Ipad i Hong Kong via en Slingbox hemma i Florida 12 tidzoner bort. Bolts och Panthers känner varandra extra bra i år. Det spelades tre träningsmatcher på kort tid i september, Panthers vann alla tre och nu möts lagen back to back hemma-borta idag och i morgon.Panthers började bäst, där Barkov, Dadonov och Huberdeau skapade lägen. Första 5 minuterna var svettiga sedan kontrade Palat in 1-0 för Bolts. Panthers skapade mer i första perioden 10-6 i skott. Bolts förlorade alldeles för många dueller och man började direkt tänka på förra säsongen.Som ett brev på posten 25 sekunder in i andra perioden kom då 2-0 genom Brayden Point. När Panthers reducerade till 2-1 hade de 20-9 i skott. Inför tredje perioden var det 2-2 där Panthers varit det bättre laget. Ett snabbt pp-mål av Namestnikov gav Bolts ledningen 3-2 i början av tredje perioden. Hade man kunnat ge ut 4 assist hade Hedman och Kucherov också fått en poäng. Den poängen kom någon minut senare när Kuch gjorde sitt obligatoriska mål till 4-2. Med drygt 5 minuter kvar styr Huberdeau in 4-3 reducering och de sista minuterna blev en nagelbitare. Med 3.11 kvar åkte Hedman ut för slashing och tillfällen saknades inte men till slut gör Palat 5-3 i tomt mål och Lightning vinner utan att övertyga. Men -det är bra att vinna en premiär och det är bra att vinna när spelet inte fungerar helt.Frågorna var många och svaren blev få. Det var spänt från början, vi får ge det litet tid. Men idag var det inte bra. För försiktigt, för defensivt. Bolts har så mycket offensiv talang, utnyttja det. Släpp sargen, säsongen har börjat.Lagen möts igen redan i morgon, denna gång i BB&T Center i Sunrise.1-0 (6.33) Ondrej Palat (Point/Hedman), 2-0 (20.25) Brayden Point, 2-1 (32.21) Connor Brickley (Petrovic), 2-2 (37.47) Mark Pysyk (Vrbara/Trocheck), 3-2 (40.59 pp) Vladdy Namestnikov (Stamkos/Killorn), 4-2 (46.38) Nikita Kucherov, 4-3 (54.30) Jonathan Huberdeau (Barkov/Dadonov), 5-3 (59.47 en) Ondrej Palat (Point)

0 KOMMENTARER 234 VISNINGAR 0 KOMMENTARER234 VISNINGAR EINAR THODAL-NESS

ethodalness@tampabay.rr.com

2017-10-07 04:51:00 ethodalness@tampabay.rr.com2017-10-07 04:51:00

ANNONS:

Fler artiklar om Tampa Bay

Tampa Bay

2017-10-07 04:51:00

Tampa Bay

2017-09-25 17:25:00

Tampa Bay

2017-09-21 04:51:00

Tampa Bay

2017-09-18 12:00:00

Tampa Bay

2017-09-13 20:34:00

Tampa Bay

2017-09-07 04:04:00

Tampa Bay

2017-08-24 11:25:20

Tampa Bay

2017-08-17 17:58:30

Tampa Bay

2017-08-09 03:00:00

Tampa Bay

2017-07-01 23:41:00

ANNONS:

Det är något väldigt speciellt med opening night i NHL, första hemmamatchen. Publiken har väntat länge, extra länge i år pga det missade slutspelet. Jag har varit på plats under många opening nights men inte så i år.Vincent Lecavalier blir den andra Tampa Bay Lightning spelaren som får sitt nummer hissat i taket i Amalie Arena. Den 10 februari, i samband med matchen mot Los Angeles Kings (Lecavaliers sista NHL lag) kommer Nr 4 hissas upp bredvid Martin St. Louis Nr 26 i taket i Amalie Arena.Lightnings träningsläger inleddes med 63 spelare (38 forwards, 19 backar & 6 målvakter) som i eftermiddags minskades med 6 st och gradvis ska bantas till 23. I praktiken handlar det om 5 möjliga "roster spots" som 39 hoppfulla spelare nu tävlar om.Efter ett tungt år ska Tampa Bay visa att man är ett topplag i ligan.Får man mer istid när han köper chefens hus?En faktor att konkurrera om spelare har kommit i ljuset de senaste åren i NHL. Canada har ju sin skattelagstiftning och sina förmåner som är mer europeiska på många sätt än här i USA, där skatterna för en professionell hockeyspelare kan vara nog så höga . Men de skiljer sig åt på ett beydande sätt beroende på var man spelar.Vi är mitt i sommaren, den varma & fuktiga Florida-luften står still. Spelarna är spridda runt världen men en som varit i Tampa Bay hela sommaren och varit på is 6 ggr/veckan är Nikita Kucherov. Om en månad är det dags för rookie turneringen i Estero utanför Naples i sydvästra Florida. Washington, Nashville, Panters och Tampa Bay's rookies visar upp sig i Germain Arena, till vardags hemmais till Florida Everblades i ECHL, en arena som hade fått AIK att slicka sig om munnenKevin Shattenkirk och Justin Williams blev Dan Girardi och Chris Kunitz för halva kostnaden när Steve Yzerman stängt butiken för dagen. Vad Bolts nu får är erfarenhet och karaktär med löneutrymme kvar.