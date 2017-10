2017-10-28 20:45

Athletic - Barcelona

0-2



Man of the Match!

Athletic Club de Bilbao – FC Barcelona 0-2

Den matchen som verkade vara en svår bortamatch resulterade i att Barca tar ytterligare tre poäng och fortsätter att vara ligaettan i La Liga Santander.





Ter Stegen





Rakitic – Busquets – Paulinho – André Gomes



Leo



Det som förvånade mig var just en 4-4-2 uppställning och inte den vanliga 4-3-3 eller ibland brukar Valverde spela med 4-2-3-1 som han har gjort några gånger.

Det som förvånade mig också att Valverde visste att Bilbao är snabba i kanterna och ändå väljer han att starta med Sergi Roberto som högerback och inte Nelson Semedo. Bilbao har bättre facit än Barca på krossbollar. Sedan väljer han att satsa på André Gomes för en sådan stormatch som har tempo. Modigt gjort av coachen.



Kuko Ziganda väljer att starta med en 4-2-3-1 uppställning för sitt lag:



Kepa Arrizabalaga

Boveda – Unai Núñez – Laporte – Lekue



Mikel San José – Iturraspe



Williams – Raúl García – Cordoba



Aduriz



Första halvlek

Domaren Juan Martinez blåser igång matchen på ett kokande San Mamés. Barca tar avspark och redan från första sekunden känns det som att det är liv och tempo i matchen. Båda lagen spelar framåt och skapar sina chanser framför mål men inga farliga chanser. Messi får en chans då han skjuter mot mål men skottet får ingen bra vinkel och målvakten Kepa räddar utan problem.



Efter 15 spelade minuter då börjar det verkligen hända saker på planen. Bilbaos Inaki Williams springer med bollen längs högerkanten, Jordi Alba försöker att markera honom men han är snabb och Williams skjuter ett inlägg mot Aduriz som nickar och Teerrr Steegeen räddaaarr!! En farlig nick som kommer ända fram till målet och Ter Stegen får verkligen sträcka lite på sig för att rädda hans nick.



Exakt en minut senare hittar Bilbao Aduriz som inte är offside. Han springer med bollen mot Barcas mål, han kommer helt fri och skjuttterrr men Teeerrr Steegeen räddaarr!! Herreguudd jag trodde att det var 1-0 till Bilbao men neeejj och vilken bra räddning av Ter Stegen!! Aduriz avslut är inte den bästa men Ter Stegen får verkligen sträcka sin vänsterhand till max för att rädda hans skott då Aduriz försöker att skjuta precis i högerkanten. Jag tackade Ter Stegen så mycket efter den grymma räddningen!!



60 sekunder senare får Barca sin chans då Messi har bollen, han passar till Paulinho som sedan passar till Suárez och han hittar Messi och Messi springer mot mål dribblar om målvakten Kepa, Messi skjuter men bolleenn går stoolppeee uttt!! Vem kan tro detta?? Inte ens Messi kan tro sina ögon att det är saaaaanttt!! Hela anfallet och spelet är sååå snyyggttt och Messi avslutar med sin högerfot men bollen går stolpe uttt! Herreeguuud tänker jag! Jag trodde att yeesss nu är det 0-1 till Barca men inte än!!



Efter det satsar båda lagen framåt. Det dröjer däremot till den 36:e matchminuten då Messi passar Paulinho som passar tillbaka till Messi och Messi hittar bollen till Jordi Alba som verkligen får springa då han skjuter och hittar Messi framför Bilbaos mål som enkelt skjuter in bollen och 0-1 till Baaaarrrcaaaaaa!! Goooollllllllllll!! Meeeeeessssiiii!! Meeeesssiiiii!!! Meeeesssiiiii!!!!!



Efter målet springer Leeeo Messsi med glädje mot Jordi Alba och kramar honom! Vilkeeet målll! Barca gör ett gryymt mål på hela 5 touch Det här var Leo Messis 12:e mål i ligan och därmed har han gjort 50 % av Barcas mål i ligan! Heeelt outstaadinnnng! Jag njuter bara till maaaxxx! Precis lika mycket maaxx som att dricka Pepsi Max med ostbågar!!



Två minuter senare hittar Messi bollen till Paulinho som skjuter i ribban! Såå syyynndd!



Den första halvleken slutar och 0-1 till Barca.





Andra halvlek

När den andra halvleken startar känner jag att Bilbao är hungriga för att bara göra mål. I den 48:e minuten hittar Messi bollen till André Gomes som springer, kommer framför mål och vill avsluta men vänder och bollen kommer till Messi som inte kommer till avslut. Några minuter senare får Bilbao en hörna. Iturraspe skjuter hörnan och Raúl García nickar och bollen går i ribban och ut!! Både Piqué och André Gomes täcker honom men García når högst.



Minuterna tickar och Bilbao fortsätter att pressa framåt och skapar chanser. I den 62:e minuten får Piqué ett gult kort då han har foten högt men repriserna visar att det inte var gult kort. Det var inget farligt enligt mig.



I den 77:e minuten får Aduriz bollen och skjuter mot mål men Teeer Steegeen räddar igeeenn!! I den 80:e minuten får



I den 85:e minuten får Bilbao en hörna, Adurrizz nicckaar och Teer Steegeen räddar!! Vilken svettig räddning! Värsta reflexräddningen!!



I den 91:e minuten hittar Sergi Roberto till Leo Messi, Messi springer och passsar Suárez som väljer att avsluta men Kepa räddar och på returen gör Paauulinhoo måålll! 0-2 till Barca och Paulinho avgör matchen!! Helt fantastiskt!!





Tankar efter matchen

Först och främst måste jag säga att hela laget gör en mycket bra match idag! Messi gör ett fantastiskt mål! Innan matchen valde jag att fokusera på Paulinho och han gör en bra match. Det känns som att han är Messis viktiga svans. Fortsätter han på detta sätt då blir han mycket viktig för Barcas mittfält. Jag som verkligen trodde på Paulinho då Barca köpte honom även om han kostade 40 miljoner Euro men jag var inte orolig.



I den här matchen bidrog Paulinho mer än exempelvis Rakitic och Suárez.



Jag måste däremot lyfta hatten för Marc-André ter Stegen! Herregud vilka svettiga reflexräddningar och vilken match han gör!! Samuel Umtiti tillsammans med Gerard Piqué gör mycket bra insatser i försvaret. Outstanding!! Umtiti känns redan nu som en av Europas bästa mittbackar!!



I den andra halvleken dominerar Bilbao mer än Barca men samtidigt har Barca kontroll på matchen och spelar med ett lugn. Det ska Ernesto Valverde få eloge för. Han ska dessutom få eloge för den taktiken som han väljer att spela med.



En viktig match där Leo Messi och Ter Stegen ordnar segern för Barca! Tre nya poäng!!



Matchfakta

Bollinnehav: Bilbao 39 % -

Hörnor: Bilbao 6 - Barcelona 4

Offsides: Bilbao 6 – Barcelona 4

Fouls: Bilbao 15 – Barcelona 12

Gula kort: Bilbao 1 – Barcelona 4



Visccaaa el Baarcaaaa!!



Inför matchstart tittar jag på startelvan och ser att MR Ernesto Valverde väljer att starta med en 4-4-2 uppställning. Domaren Juan Martinez blåser igång matchen på ett kokande San Mamés. Aduriz avslut är inte den bästa men Ter Stegen får verkligen sträcka sin vänsterhand till max för att rädda hans skott då Aduriz försöker att skjuta precis i högerkanten. Jag tackade Ter Stegen så mycket efter den grymma räddningen!!60 sekunder senare får Barca sin chans då Messi har bollen, han passar till Paulinho som sedan passar till Suárez och han hittar Messi och Messi springer mot mål dribblar om målvakten Kepa, Messi skjuter men bolleenn går stoolppeee uttt!! Vem kan tro detta?? Inte ens Messi kan tro sina ögon att det är saaaaanttt!! Hela anfallet och spelet är sååå snyyggttt och Messi avslutar med sin högerfot men bollen går stolpe uttt! Herreeguuud tänker jag! Jag trodde att yeesss nu är det 0-1 till Barca men inte än!!Efter det satsar båda lagen framåt. 0-1 till Baaaarrrcaaaaaa!! Goooollllllllllll!! Meeeeeessssiiii!! Meeeesssiiiii!!! Meeeesssiiiii!!!!! Samuel Umtiti gult kort då han tar frisparken sent och slösar tiden. Efter varningen klappar han och då blir jag rädd att han inte ska få sitt andra gula kort! Där har Umtiti mycket tuurrr! 0-2 till Barca och Paulinho avgör matchen!! Umtiti känns redan nu som en av Europas bästa mittbackar!!I den andra halvleken dominerar Bilbao mer än Barca men samtidigt har Barca kontroll på matchen och spelar med ett lugn. Det ska Ernesto Valverde få eloge för. Han ska dessutom få eloge för den taktiken som han väljer att spela med.En viktig match där Leo Messi och Ter Stegen ordnar segern för Barca! Tre nya poäng!!Bilbao 39 % - Barcelona 61 %Bilbao 6 - Barcelona 4Bilbao 6 – Barcelona 4Bilbao 15 – Barcelona 12Bilbao 1 – Barcelona 4Källor: FCBarcelona.com och livescore

Athletic-Barcelona Kepa Arrizabalaga

Eneko Boveda

Unai Nunez

Aymeric Laporte

Inigo Lekue

Ander Iturraspe

Mikel San Jose

Inaki Williams

Raul Garcia

Inigo Cordoba

Aritz Aduriz



Avbytare

Benat Etxebarria

Xabier Etxeita

Iago Herrerin

Sabin Merino

Mikel Rico

Enric Saborit

Markel Susaeta

Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Paulinho

Sergio Busquets

Ivan Rakitic

Andre Gomes

Lionel Messi

Luis Suarez



Avbytare

Paco Alcacer

Oriol Busquets

Jasper Cillessen

Gerard Deulofeu

Lucas Digne

Nelson Semedo

Denis Suarez



