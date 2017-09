Getafe – Barcelona 1-2: Paulinho to the rescue!

Sviten lever!



Inför ett välfyllt Coliseum Alfonso Peréz vände Barcelona underläge till ledning, och kammade tre värdefulla poäng i jakten på ligaguldet. Tungan på vågen blev Paulinho, som avgjorde matchen med sitt första mål i Barça-tröjan.

Rotering, eller full slagstyrka?Med Juventus-matchen i bagaget – och med onsdagens drabbning mot Eibar i åtanke – kändes frågan på sin plats. Mascherano eller Umtiti? Dembélé eller Deulofeu? Denis eller Iniesta? Frågorna var många, och upp till Valverde att besvara.Svaret stavades slagstyrka, och med facit i hand mönstrade Valverde följande laguppställning:Hemmalaget, med tränaren José Bordalás vid rodret, ställde upp med följande startelva:Inled operation låssmed.Så var känslan, efter sisådär tio minuters spel. Till ingens överraskning lade sig hemmalaget omedelbart på defensiven, och lät Barcelona sköta bolltrillandet. Detta, för att sedan ställa om när tillfället gavs.Och visst – under loppet av matchens inledande såg planen ut att fungera för huvudstadsborna. Medan Barça uppträdde segt och livlöst, skapade Getafe ett par, tre farliga omställningslägen genom anfallaren Jorge Molina . Närmast kom han i den 16:e minuten, när han misslyckades att stöta in bollen efter att Shibasakis inspel från vänster damp ned vid den bortre stolpen.Och på tal om Gaku Shibasaki – i den 39:e minuten var det just japanen som skulle kliva fram, och bryta dödläget. Efter en relativt händelselös kvart, där gästerna – bortsett från ett par kombinationer signerade Messi och Iniesta – fortsatt trillade boll utan att bryta mönstret, tog hemmalaget tillvara på ett frisparksläge snett utifrån. Efter att frisparken avstyrts tog Shibasaki sikte på andrabollen, och slog till med ett volleyskott i bortre klykan. Drömmål, och 1-0 till Getafe.Jobbigt läge, alltså. Och inte heller skulle katalanerna reagera omedelbart – utan större problem kunde Getafe stå emot Barcelona, vars udd lös med sin frånvaro. Delvis på grund av att Dembélé tvingades utgå skadad i den 29:e minuten, men framförallt på grund av Luis Suárez, som halvleken igenom såg fetare ut än någonsin. Med undantag för en hyperfarlig Messi-frispark skapade katalanerna nada, och vid det här laget fullständigt stank det poängtapp…Halvtid, och ledning Getafe.Samma visa, eller ett pånyttfött Barcelona?Svaret blev något slags mellanting, och till den andra halvleken skulle Barça sakta men säkert skruva upp bolltempot – men utan att för den sakens skull skapa de riktigt farliga målchanserna. Bortsett från ett par imponerande Deulofeu-genombrott – för att inte nämna de obligatoriska Messi-insticken – var initiativen få, och det skulle dröja ända till den 62:a minuten innan Barcelona för första gången bröt igenom den blåa väggen.Detta efter att Sergi Roberto påpassligt snappat upp en boll på högerkanten, avancerat och funnit inbytte Denis Suárez vid utkanten av straffområdet. En delikat placering senare, och ställningen var utjämnad. 1-1, genom Denis Suárez!Dör och då kom matchen att ta fart ordentligt. Under loppet av den nästföljande kvarten släppte Barça på tyglarna, och plötsligt hade matchen att förvandlas till en böljande sådan. Halvchanserna avlöste varandra, och med lite tur kunde såväl hemma- som bortalaget ha tagit ledningen.Men, nära skjuter ingen hare, och lika plötsligt som matchen kom att ta fart lyckades Getafe återigen få kontroll på händelserna. Detta, till Barcelona-lägrets stora förtret…Då, som en blixt från klar himmel, klev den mest oväntade av hjältar fram och fällde avgörandet. Tro det eller ej – i den 84:e minuten satte inbytte Paulinho fart i en djupledslöpning, fick bollen perfekt av Messi i djupled och stänkte in ledningsmålet förbi Vicente Guaita i Getafe-målet!Vilket blev sista ordet i matchen. Utan större problem spelade katalanerna av de sista fem minuterna, och kammade hem segern! 2-1 till Barça!En tämligen färglös insats.Dembélés skada, Suárez formsvacka, det uteblivna bolltempot – samtliga dessa faktorer förvandlade matchen till ett bottennapp, och bortsett från den alltid så initiativtagande Messi – för att inte nämna Deulofeu och Denis, som båda visade prov på genombrottskraft i den andra halvleken – framstod Barcelona som rejält uddlöst.Vilket inte går an när de möter lågt stående lag. För att låsa upp lag som Getafe krävs antingen ett stort mått av individuell genombrottskraft, eller kollektiv löpvillighet i djupled. Idag såg vi varken det ena eller det andra, och vore det inte för Paulinhos styrka och dynamik i djupled skulle utfallet varit annorlunda. Allt är förlåtet, Paulinho! (Typ.)Med det sagt är situationen allt annat än nattsvart. Uddlösheten till trots är bolltryggheten på mittfältet är påtaglig, och följaktligen tvingar Barça ned motståndet i plan. Vid åtskilliga tillfällen i fjol kom Barcelona inte ens så långt i sin matchplan. Glaset är halvfullt, med andra ord!11 - 85 - 637 - 633 - 42 – 415 - 14