Inför FC Barcelona – Juventus

Både FC Barcelona och Juventus kliver in i den nya Champions League säsongen med tre segrar på de inledande tre ligaomgångarna. Lagens fixstjärnor, Lionel Messi och Paulo Dybala, står på fem mål vardera men bara en av dem kan gå segrande ur bataljen på Camp Nou på tisdag. Vilken argentinare leder sitt lag till seger?

Premiäromgången av 2017/2018 – års upplaga av Europas anrikaste turnering, Champions League , bjuder på en repris av fjolårets kvartsfinalmöte mellan de båda giganterna. Ett möte som bekant blev en tämligen enkel historia för Juventus som avancerade med totalt 3-0. Att det finns en viss revansch att utkräva för katalanerna går det inte att blunda för.Juventus säsong har planenligt inletts med tre raka segrar, även om kritiska röster stundtals höjdes efter lagets 4-2 seger borta mot Genoa där hemmalaget gjorde två mål på matchens inledande sju minuter. Men heter man Juventus så är situationer som sådana inte olösliga och Turinlaget kunde till slut vända matchen genom bland annat tre mål från Paulo Dybala. Senast avfärdades Chievo enkelt med 3-0.Juventus transfersommar började inte på bästa sätt när den mycket eftertraktade anfallstalangen Patrik Schick basunerades ut som storklubbens nya värvning så när som på en läkarundersökning som skulle avklaras, men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Övergången avbröts under mycket oklara omständigheter och den tjeckiska anfallaren hamnade till slut i huvudstaden och AS Roma.Saker och ting skulle dock bli bättre och till slut kunde ledningen, med sportchefen Giuseppe Marotta i spetsen, säkra en drös nya namn till klubben. Rodrigo Bentancur, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi och Benedikt Höwedes har alla anslutit till truppen. Ut är Leonardo Bonucci och Dani Alves de mest kännbara tappen.Massimiliano Allegri talade på presskonferensen efter Chievo om skadeläget i truppen och fastslog där att Sami Khedira och Claudio Marchisio definitivt missar matchen på tisdag tillsammans med avstängde Juan Cuadrado medan Alex Sandro, Giorgio Chiellini och Mario Mandzukic alla har skadekänningar eller mindre sjukdomar vilket gör dem till frågetecken inför densamma.Ingen kan ha undgått att de senaste månaderna varit smått kaotiska för FC Barcelona där huvudpersonen är den kraftigt ifrågasatta presidenten, Josep Maria Bartomeu. Efter en rad av tveksamma beslut och avslöjanden så var det droppen för den tidigare presidentkandidaten Augustí Benedito som väckte en så kallad ”Vote of no confidence” mot den nuvarande ledningen med Bartomeu i spetsen. Processen är i full i gång och Benedito med den. Namninsamlingen pågår nu och i två veckor framåt för att få till en omröstning och på sikt få ledningen på fall.Även sportsligt har de katalanska giganterna varit ifrågasatta. Bristen på en fungerande taktik var tydlig under fjolårssäsongen och oftare än sällan var det individuell briljans som räddade Barça från poängförlust eller eliminering, Neymar mot PSG och Messi mot Real Madrid är tydliga exempel på det. Neymar har lämnat och med honom också en stor del av offensiven, förhoppningen är dock att en viss Ousmane Dembélé ska kunna fylla det tomrum som lämnats efter brassen.Många tror på en tuff säsong för FC Barcelona som spenderade halva sommaren på att ro värvningarna av Philippe Coutinho och tidigare nämnda Ousmane Dembélé i hamn. Coutinho gick som bekant inte att lösa från ett Liverpool som inte vek en tum i förhandlingarna trots erbjudanden en bra bit över miljarden, något som ändå måste ses som en aning befriande i en fotbollsvärld där astronomiska summor kastas åt höger och vänster.Säsongsstarten har dock varit briljant för klubben som tagit tre raka vinster med en målskillnad på 9-0, så ännu går det ingen nöd på Blaugrana. Söndagens derby mot Espanyol blev en enkel resa för Valverdes mannar, 5-0 blev slutresultatet.Skademässigt saknas Rafinha sedan tidigare medan Sergi Roberto och Arda Turan är tveksamma till spel, båda avstod senaste ligamatchen mot Espanyol.Champions League, gruppspel omgång 1Camp Nou, BarcelonaTisdag 12/9, 20:45Viasat Premium, Viaplay