Inför Girona FC – FC Barcelona: katalanskt derby!

Barcelona reser knappt tio mil norrut längs den spanska östkusten för att för första gången någonsin i ligasammanhang ställas mot Girona FC. Med fem segrar på fem matcher hittills är Barça ute efter att förlänga sin segersvit i ligaspelet och fortsätta att hålla konkurrenterna bakom sig.

Med undantag av de spanska supercupmatcherna mot Real Madrid i mitten av augusti har Barça inlett säsongen på bästa möjliga sätt. Fem segrar på lika många matcher innebär att Valverdes mannar toppar ligan i ensam majestät två poäng före andraplacerade Sevilla och hela sju (!) poäng före den ständiga ärkerivalen Real Madrid.Resultatmässigt hade det inte kunnat vara bättre, men spelmässigt finns det utrymme för förbättringar. Mot Eibar hade katalanerna svårt att föra spelet, även om det blev mycket bättre i andra halvlek. Samtliga lagdelar hade det jobbigt mot baskerna i första halvlek. Samspelet stämde inte alls, varken mellan försvar och mittfält eller mittfält och anfall. Det är givetvis en styrka att vinna trots att spelet inte är bländande och dessutom tycktes Valverde prata lite vett i spelarna i halvtid då Barça kom ut som ett annat lag till andra halvlek, vilket är positivt och något som har saknats de senaste åren.Men i sanningens namn är det Messi som i vanlig ordning har varit den drivande kraften bakom Barcelonas segertåg den här säsongen. Även om det naturligtvis är oerhört kul att Barça lyckats med bedriften att ta 15 poäng av 15 möjliga hittills, är det oroväckande att laget fortsätter att vara så väldigt beroende av Messi.Det är dock tidigt på säsongen och Valverde har precis påbörjat sitt arbete med laget. Hittills går det inte att säga annat än att han har gjort ett bra jobb med det spelarmaterial han har till sitt förfogande, även om spelet stundtals haltar. Förhoppningsvis fortsätter han att jobba med att få ihop laget till ett starkt kollektiv, vilket kommer att behövas om Barça ska kunna utmana om alla titlar den här säsongen.Skadan på Dembélé och Luis Suárez usla form under säsongsupptakten är smolk i bägaren för Barcelona och Valverde har lite huvudbry gällande hur han ska forma sitt anfall. El Pistolero bänkades mot Eibar och frågan är om han ska fortsätta nöta bänk med tanke på de dåliga prestationerna han visat upp sedan säsongen startade. Ett jakande svar ligger väl närmast till hands, men det kan bli kontraproduktivt att bänka Luisito eftersom han knappast kommer hitta sin form på bänken. Å andra sidan gör han nästan mer skada än nytta på plan för tillfället, så kanske är det värt att låta andra få chansen.Då blir frågan istället: vem ska ta hans plats? Och vem ska ta den tredje platsen i anfallet? Denis Suárez var bra som vänsterytter mot Eibar, men det är inte hans naturliga position. Arda? Han har inte spelat en minut den här säsongen, men hade en fin period förra hösten när han ersatte Neymar i ett antal matcher. Aleix Vidal kan spela som högerytter, men känns som ett ganska osäkert kort. Kvar har vi då Deulofeu och Paco Alcácer. Den sistnämnda verkar inte ha Valverdes förtroende och den hemvändande sonen rosade inte direkt marknaden mot Eibar i tisdags. Är Deulofeu ”fotbollsdum” som vissa hävdar, eller har han bara svårt att anpassa sig till Barças spelsätt? Sanningen ligger nog nånstans mitt emellan. Han är ganska enkelspårig och därmed förutsägbar, men hans fart gör det svårt för motståndarna att stå emot hans förutsägbarhet.Valverde har inga lätta beslut att ta, men anfallsbekymren för tillfället hade kunnat ge vem som helst några extra gråa hårstrån.Nästa utmaning för Barça i jakten på ligatiteln blir en något klurig motståndare som det är svårt att veta var man har – Girona FC. Nykomlingarna har blandat och gett under inledningen av säsongen, men lär vara extremt taggade när jätten Barça besöker lilla Montilivi. Mot Eibar roterade Valverde friskt och frågan är om han inte kommer fortsätta att göra det även mot Girona, inte minst med tanke på att det stundar Champions League-spel redan på tisdag. Det är ett hårt matchande och för att alla spelare ska hålla sig pigga och skadefria krävs en viss rotation.I en ideal värld hade både Iniesta och Busquets fått vila i morgon, men i verkligheten blir det nog svårt att få till. Denis Suárez såg bra ut mot Eibar i veckan och borde kunna ta hand om Iniestas plats på ett tillfredsställande sätt (även om han naturligtvis inte kan ersätta Don Andrés). Om Denis istället tar plats i anfallet skulle Sergi Roberto kunna gå in på Iniestas plats på mittfältet, men mer troligt är att Rakitic startar eftersom han började på bänken mot Eibar. Paulinho känns rätt given med tanke på att han gjort två mål i de två senaste matcherna och även om han inte bidrar med särskilt mycket i spelet med boll kanske han kan göra någon annan nytta. Som att nicka in en hörna i mål till exempel.Det är i princip omöjligt att vila Busquets då han inte har någon ersättare, så han lär spela, om Valverde inte chansar med typ Rakitic eller André Gomes som pivote. Eller kanske Paulinho, som stundtals spelade längre ner i banan än vad Busquets gjorde när Barça mötte Eibar.Med tanke på alla lägen Barça släppte till mot Eibar får vi förhoppningsvis se en någorlunda ordinarie backlinje. Den fantastiska Semedo är inte uttagen i matchtruppen, utan får vila i morgon. Därmed borde Aleix Vidal starta till höger, Alba till vänster och ett mittlås bestående av Mascherano och Umtiti. Piqué kan gott sitta på bänken, inte bara för att vila utan även för att tänka över sin nonchalans på plan. Det är möjligt att Sergi Roberto får starta som högerback, eftersom Valverde har fortsatt att använda honom på den positionen vid ett par tillfällen.På topp lär Messi som vanligt starta och det mesta talar väl för att Luis Suárez får göra comeback i startelvan i morgon kväll. Eftersom Deulofeu inte är uttagen i truppen blir det med största sannolikhet Denis som får ta plats till vänster i anfallet.Trupp: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal och Umtiti.Möjlig startelvaTer StegenVidal – Mascherano – Umtiti – AlbaRakitic – Busquets – PaulinhoMessi – Luis Suárez – Denis SuárezSedan Girona FC grundades 1930 har det katalanska laget huserat i divisionerna under den högsta divisionen i Spanien. Girona har under åren åkt upp och ner mellan den fjärde och andra divisionen, men de senaste tio åren har laget hakat sig fast i Segunda División. De var illa ute 2014 och höll på att åka ur, men sen dess har de ryckt upp sig och de tre senaste säsongerna har de varit ett topplag i andradivisionen och spelat play-off om uppflyttningsplats till Primera División både 2015 och 2016, dock utan att lyckas ta sig upp.Förra säsongen slutade Girona på andra plats, vilket innebar direkt uppflyttning till högstadivisionen och historia hade skrivits i Girona, som nu för första gången någonsin spelar i Primera División.Under sommaren har det hänt en hel del i Girona. I slutet av augusti stod det klart att holdingbolaget City Fotball Group, som drivs under moderbolaget Abu Dhabi United Group, som i sin tur äger bland annat Manchester City, köpte 44,3 procent av klubbens aktier, medan 44,3 procent ägs av nystartade Girona Fotboll Group, där Pere Guardiola – bror till Pep – är VD.Den här ägarstrukturen möjliggör ett nära samarbete mellan Manchester City och Girona och innebär att fotbollen tar ytterligare ett steg i en mycket tråkig riktning. I praktiken blir Girona ett farmarlag till City; City har skapat ett ”reservlag” som spelar i den spanska högstadivisionen. Det här är naturligtvis problematiskt ur flera aspekter, inte minst ur ett sportsligt perspektiv, där mindre klubbar som spelar i de europeiska toppligorna, riskerar att bli uppköpta av oljeklubbor och utnyttjas som ett reservlag dit oljeklubben kan låna ut sina ungdomar för att de ska spela och utvecklas mot lag som spelar på högsta nivån.Det här har redan börjat i Girona, som den här säsongen har inte mindre än fem inlånade ungdomar från Manchester City. Girona har bytt ut i stort sett hela laget från i fjol och bland annat fått in Gorka Iraizoz från Athletic Club, Bernardo Espinosa och Cristhian Stuani från Middlesbrough och den gamla Barça B-liraren Carles Planas från Celta Vigo. En annan Barçabekanting har lånats in från Stoke, nämligen Marc Muniesa.Girona fick en tuff start på säsongen när de ställdes mot Atlético Madrid i ligapremiären. Katalanerna visade dock noll hänsyn och skakade Atleti genom att sätta två snabba mål i första halvlek. Madridlaget kom tillbaka i slutet av matchen och till sist fick lagen dela på poängen, men Girona var det bättre laget och visade att man inte kommer sälja sig lätt mot La Ligas giganter.Katalanerna följde upp krysset mot Atlético med att besegra Málaga hemma med 1-0. Därefter har det gått tyngre för tränare Pablo Machíns gäng. Första bortamatchen blev en tuff sådan när Girona begav sig till Baskien och San Mamés. Athletic besegrade Girona med 2-0 och veckan därpå gästade Sevilla Montilivi. Matchen blev en ganska jämn historia med chanser åt båda håll, men det var de gästande andalusierna som tog ledningen i andra halvlek. I den 90:e minuten fick Girona straff, men Álex Grandell prickade ribban och katalanerna noterade därmed sin andra förlust i ligaspelet. Senast kommer Girona från en 0-0-match borta mot Leganés och med totalt fem ihopspelade poäng på de fem inledande matcherna ligger Girona nu rätt långt ner i tabellen – på 16:e plats.Ett av Gironas problem hittills har varit målskyttet. Stuani gjorde förvisso två mål mot Atlético i premiären, men sen dess har katalanerna bara gjort ett mål, vilket kom från försvararen Alcalá på en fast situation mot Málaga. Girona har gått mållösa från de tre senaste matcherna, en trend de givetvis kommer vilja bryta mot Barcelona i morgon kväll.Annars är det framför allt på försvarsfronten det ser lite mörkt ut för tillfället, då både Planas, Muniesa och mittbacken David Timor är skadade. Muniesa har startat varje match för Girona den här säsongen och kommer att bli saknad i morgon.Trupp: ej offentliggjord i skrivande stund. Artikeln uppdateras när truppen släpps.Möjlig startelvaIraizozAlcalá – Espinosa – MojicaMaffeo – Pons – Granule – BenítezPortu – GarcíaStuaniDenis Suárez. Denis gjorde det mycket bra mot Eibar i veckan och visade prov på sin briljanta teknik och speluppfattning. Får förhoppningsvis fortsatt förtroende och kanske får han visa sina skills på mittfältet i morgon, men annars kan vi njuta av hans bollbehandling i anfallet istället.Lionel Messi. On fire för tillfället. Nio mål på fem matcher talar sitt tydliga språk och därtill satte han två mål mot Juventus i CL. Som vanligt är Messi den som bär Barças offensiv och det mesta lär gå via honom även i morgon. Se och njut!Bernardo Espinosa. En rutinerad försvarare med stor erfarenhet från spansk fotboll efter att ha spelat i både Racing Santander och Sporting Gijón, även om lagen mestadels har huserat i Segunda División. Mittbacken kommer försöka sätta stopp för Barça i morgon kväll och han kan även utgöra ett hot framåt på fasta situationer.Cristhian Stuani. Den rutinerade urugyananen, med ett förflutet i bland annat Espanyol, är den som ska vara Gironas vapen framåt den här säsongen. Med två mål hemma mot Atlético i ligapremiären började det bra för anfallaren, men sen har det gått trögt. Det har inte blivit några mål sen dess, men kanske har han bara väntat på att det ska komma ett annat storlag på besök till Estadi Montilivi.: La Liga, omgång 6: Estadi Montilivi, Girona: lördag 23/9 kl 20.45: TV3 Sport: rojadirecta.me, hahasport.com, livetv.sx