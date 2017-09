La Setmana Blaugrana - vecka 38: Utköpsklausuler, publiksiffror, Benedito och Dembélé

I veckans La Setmana Blaugrana granskar vi utköpsklausuler, tar en titt i historieböckerna, följer upp på mistroendeförklaringen och mycket mer!

Misstroendeförklaringen



Ny vecka innebär nya signaturer och därmed nya siffror att redovisa.



Som ni förmodligen alla vet vid det här laget så är det alltså 16 570 signaturer som Augustí Benedito måste skrapa ihop för att kunna gå vidare i processen mot den sittande ledningen. I torsdags höll Benedito en presskonferens där han pratade om läget. Huvudpersonen avslöjade då att 3 437 signaturer hade samlats in under veckan vilket höjer den totala summan av signaturer till 10 715.



”Vi är lite längre fram än vi förväntade oss, så vi är väldigt nöjda. Vi har 12 dagar kvar att få ihop resterande signaturer. Det är en stor utmaning men också något som kommer allt närmre med tiden. Vi är övertygade om att vi kommer få till en omröstning för att avgöra om den nuvarande ledningen ska sitta kvar eller inte.” sa Benedito till den samlade presskåren.



Något som blivit en stor kontrovers i denna jättelika process är huruvida deadlinen är den 27 september eller 2 oktober. FC



”Jag tänker inte ge dem en enda av våra dagar där vi har rätten att samla in signaturer. Skillnaden på dessa datum är fem dagar och en match på Camp Nou."



Benedito pratade också om en eventuell rättstvist i frågan.



”Jag skulle föredra om det inte skedde men om 18 000 socios vill ha en omröstning för att avgöra Bartomeus framtid så måste styrelsen låta dem. Om detta går till rätten så föreslår jag att vi anförtror oss till antalet röstsedlar.”



Att det fortfarande råder stor spänning och en viss ovisshet i denna misstroendeförklaring går det inte att komma ifrån. Om lite drygt en vecka så har vi förmodligen svaret…



Lägsta publiksiffran sedan 2011



När



För att hitta en sämre siffra i ligaspelet får vi gå tillbaka ännu längre i tiden, nämligen till 2009. Då var det Soria-laget Numancia som fick känna på ett halvtomt Camp Nou samtidigt som de blev utspelade av ett överlägset hemmalag. 4-1 blev slutresultatet den gången.



Utköpsklausuler



Utköpsklausuler är ingen ny företeelse inom fotbollen och har funnits på olika sätt och nivåer i flera årtionden. Spanien är inget undantag.



När den Barcelonabaserade tidningen SPORT granskade landets två största klubbar,



Real Madrids trupp och deras kontrakt är värda över dubbelt så mycket jämfört med ärkerivalerna från Katalonien, €7.25 miljarder kontra €3.055 milljarder. En markant skillnad och något som fått en hel del fotbollskännare att höja på ögonbrynen. Exempelvis så är skillnaden enorm mellan de två mastodonterna, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Ronaldo har en utköpsklausul på €1 miljard medan Messis för närvarande ligger på €250 miljoner(€400 miljoner vid förlängning), en fjärdedel av sin antagonists klausul i Real Madrid.



Varför siffrorna skiljer som de gör kan vi bara spekulera i men att det är anmärkningsvärt för två klubbar med sådan identisk position i fotbollsvärlden kan vi alla komma överens om.



Ousmane Dembélé



Den upphaussade supertalangen som anlände till Barcelona för en rekordsumma gick som bekant sönder i mötet med



FC Barcelona gick sedan ut med att klubbens nya gunstling skulle behöva minst tre och en halv månad på sig för att återhämta sig men när Dembélé själv la ut en så kallad ”story” på sitt Instagramkonto skapade han tvetydiga uppgifter.



På bilden hade han lagt till hashtagen ”#iwillbebackintwomonths". Vissa röster menar att han hänvisade till när han skulle vara tillbaka i träning men nog kan man hoppas på en kometartad comeback från den unga fransmannen.



Dembélés skada var givetvis inget någon hoppats på men med allt dåligt kommer också något gott för någon och SPORT menar att detta kan vara B-lagspelarnas chans att stärka sina aktier hos tränare



Carles Aleña, Vitinho, José Manuel Arnáiz och Marc Cardona är huvudalternativen med den förstnämnda i pole position.



Ernesto Valverde



Den 53-åriga tränaren från provinsen Cáceres har börjat sin sejour i FC Barcelona strålande och har sedan Supercupmötet tagit sitt lag till idel segrar. I ligan har hans Barça nu sex raka vinster och i och med det kliver han in i en unik skara av managers. Det är nämligen bara tre tidigare tränare som under sin första säsong mäktat med att vinna de sex första ligamatcherna. Louis van Gaal tog sex raka segrar under sin första säsong som tog sin början år 1997. Även Tito Vilanova vann sex raka under sin debutsäsong i 2012.



För att stå ensam på toppen måste han dock plocka nio poäng till utan att förlora däremellan, för det finns nämligen en viss Gerardo "Tata" Martino som hade åtta raka segrar innan tåget stannade av något.



Det var allt från Barcelona och Katalonien för den här gången. Förhoppningsvis har vi tre nya pinnar i både Champions League och La Liga i bagaget när nästa La Setmana Blaugrana dyker upp!



MARCUS BRING

På Twitter: @MarcusBr22

2017-09-25 08:00:00

