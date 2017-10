La Setmana Blaugrana vecka 39: Dialog, respekt och sport

Svepet rullar vidare, och följer naturligtvis upp frågan kring Barças roll i den katalanska frågan. Dessutom utvärderar vi Beneditos misstroendeförklaring, och tar tempen på en av B-lagets starkast lysande stjärnor.



Detta, och mer, i veckans La Setmana Blaugrana!

Hur gick det egentligen för Agustí Benedito och hans misstroendeförklaring? Gick planen att avsätta Bartomeu och Co i lås, eller föll det hela platt som en pannkaka?Svaret blev det senare. Med facit i hand lyckades team Benedito samla ihop imponerande 12504 signaturer, men eftersom minimikravet låg på drygt 16000 signaturer sitter team Bartomeu säkert ett tag till. Nära skjuter ingen hare, som det heter…För en dryg vecka sedan erkände Benedito nederlaget, och medgav inför media att de betraktar misstroendeförklaringen som avslutad. Dock med reservationen att planen mycket väl hade kunnat gå i lås, vore det inte för ledningens beslut att tidigarelägga deadline-dagen – något som Benedito menar ligger till grund för ett formellt klagomål gentemot klubben.Ungefär så här lät det när Benedito talade med media om det misslyckade avsättningsförsöket:”Ledningen var tvungna att sätta ned foten, eftersom misstroendeförklaringen skulle ha lycktas.”… ”De beslutade sig för att korta ned inhämtningsperioden.””Vi förväntade oss inte att klubben skulle komplicera saker och ting i den här utsträckningen – i synnerhet vad deadlinen beträffar.””Vi betraktar misstroende-projektet som avslutat.”…”Detta är vår sista presskonferens.”Synd enligt vissa, tur enligt andra. Att Bartomeu och Co alltjämt sitter löst, kan vi nog enas om.Så löd rubriken för FC Barcelona s senaste anförande, där klubben återigen adresserade den politiska situationen i Katalonien, och officiellt ryggade ” The Independent Commission for Mediation, Dialogue and Conciliation” – ett initiativ taget av Barcelonas Advokatsamfund. Precis som namnet skvallrar om avser initiativet att råda bot våldet mellan katalanerna och den spanska centralmakten, till förmån för dialog och fredliga förhandlingar.Vilket helt och hållet går i linje med FC Barcelonas ståndpunkt i frågan. Väl medvetna om deras symboliska roll i den katalanska frågan har klubben (bortsett från beslutet att inte vägra att spela matchen mot Las Palmas, vilket skulle kunna betraktas som en ”svek”) tydligt tagit ställning. Naturligtvis varken för eller emot ett självständigt Katalonien, men tydligt för en fredlig, demokratisk självständighetsprocess för den händelse att folket vill detta.Och som bekant är det inte bara klubben i sig som ridit ut i storm. Gerard Piqués uttalanden har det flitigt rapporterats om, men i veckan tog även Andrés Iniesta till orda, och kommenterade den rådande situationen via Facebook.”Jag har aldrig, och kommer aldrig, att erbjudit mina åsikter i situationer som är komplexa, och som väcker så starka känslor som denna, men den rådande situationen som vi befinner oss i är exceptionell.””Jag är säker på en sak, innan vi åsamkar oss själva mer skada behöver de ansvariga inleda en dialog med varandra. Göra det för oss alla, då vi förtjänar att leva fridfullt.”Kloka ord, eller ett så kallat icke-uttalande – you be the judge.Landslagsuppehåll, och åtskilliga Barça-spelare in action för sina respektive länder.Vi börjar med de europeiska kvalgrupperna. Medan Gerard Piqué och Jordi Alba deltog när Spanien besegrade Albanien med tre mål mot noll (och därmed kvalificerade sig för sommarens slutspel), var Sergio Busquets fast på läktaren, avstängd. Som bekant fanns inte heller Andrés Iniesta med på grund av skada.I Sveriges kvalgrupp fick både Lucas Digne och Samuel Umtiti chansen från start när Frankrike besegrade Bulgarien på bortaplan med 1-0. En hyperviktig seger, som innebär att alltjämt leder gruppen före Sverige inför den sista, avgörande omgången.Även för Portugal kom en Barça-duo till spel från start. Nämligen André Gomes och Nélson Semedo, när Portugal drog det längsta halmstrået mot Andorra. Segern innebär att portugiserna har häng på förstaplatsen inför den sista omgången.Nu till Sydamerika, där det riktiga dramat utspelar sig.Och naturligtvis riktar vi strålkastarna mot fallet Argentina. Natten till fredag gick argentinarna återigen bet, och spelade 0-0 hemma mot Peru. Resultatet innebär att laget i skrivande stund befinner sig på sjätte plats i tabellen, utanför kvalificering.Men, Inför den sista, avgörande omgången kan allt hända. Hela fem lag riskerar att missa VM, och förutsättningarna är minst sagt smetiga. Ta fram miniräknaren och klicka på länken nedan för att själva orientera er inför den sista omgången. Omgången spelas natten till onsdag, och nämnvärt är att målskillnad går före inbördes möten!Är Thomas Vermaelen fånge i FC Barcelona?Ja, frågan känns faktiskt befogad mot bakgrund belgarens senaste utspel. I veckan tog den alltid så bänkade mittbacken bladet från munnen, och talade ut kring den gångna sommaren. I en intervju med den belgiska tidningen Derniere Heure bekräftade den forne Arsenal-spelaren att han – trots en vilja att flytta och intresse från flertalet klubbar – tvingades att stanna i Katalonien. Detta eftersom Barcelona var, och är, i behov av bredd i truppen.Ett tufft, men någorlunda rimligt beslut. Optimalt vore naturligtvis att ha en lovande, motiverad ungtupp till backup, men eftersom dessa lyser med sin frånvaro har klubben inget annat val än att fängsla Vermaelen. Att 29-åringen skulle få någon som helst speltid förefaller dock väldigt otroligt…Kämpa, Thomas!Högerback, 21 år gammal, egenfostrad – och kapten i FC Barcelona.Ja, i B-laget alltså.Palencia har nämligen en bit kvar att vandra längs Barça-stigen. Ännu har högerbacken inte spelat en minut i a-laget, och med tanke på antalet cantenaros som fått chansen de senaste åren är oddsen starkt emot honom. Dessutom lurar PL-klubbarna i vassen, reda att göra sig ett kap. Bland andra Stoke City ska länge ha varit intresserade av spanjorens tjänster, vilket utan tvekan har satt griller i huvudet på 21-åringen. Precis som i fallet med otaliga, andra Barçaprodukter finns det en gräns för hur länge Palencia kan (och bör) vänta. Tålamodet är bara så stort, ju.Knepigt, alltså. Men så sent som i torsdags landade glädjande nyheter angående Palencia. Efter veckor och veckor av förhandling och avvägning avslöjades att högerbacken förblir i Katalonien och Barça B. 21-åringen har kritat på en tre år lång kontraktsförlängning, och får en utköpsklausul 25 miljoner euro – en siffra som automatiskt höjs till en 50 miljoner euro för den händelse att han lyckas nå a-laget.Enligt uppgift bottnar Palencias beslutet att förlänga delvis i det faktum att Luis Enrique inte längre basar över a-laget. Under Enrique fick så gott som ingen b-lagspelare chansen, vilket inte gick Palencia obemärkt förbi. Han bedömer att chanserna är betydligt större med Ernesto Valverde vid spakarna.Förhoppningsvis får han rätt!Marca.com, sport.es, th