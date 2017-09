Vinst inför tomma läktare

Carolina borta - vem tog chansen?

Lightnings träningsläger inleddes med 63 spelare (38 forwards, 19 backar & 6 målvakter) som i eftermiddags minskades med 6 st och gradvis ska bantas till 23. I praktiken handlar det om 5 möjliga "roster spots" som 39 hoppfulla spelare nu tävlar om.





Canes kom till spel med 10 ordinarie spelare från förra årets lag: Sebastian Aho,



Bolts kom till spel med 3 ordinarie spelare från förra årets lag: Brayden Point, JT Brown och Vladdy Namestnikov. Hypade backen Mikhail Sergachev som kom i traden för Jonathan Drouin gjorde debut.



Matchen då: litet tuta å kör för Bolts. Canes hade fler etablerade spelare och det märktes framför allt att de hade längre anfall där de höll i pucken. 19-årige Mikhail Sergachev var bäst på isen. Han rör sig bra och är bra med pucken. Ett mål, plus 3 och mer än 22 minuters istid men han drog också på sig en utvisning i slutskedet. Hans backpartner den 20-årige slovaken Erik Cernak imponerade också. Cernak kom till Bolts från LA Kings i traden för



Annars har försäsongen hittills dominerats av domarnas nya slashing-direktiv. Så fort en klubba rör motståndarnas klubba eller handske åker domararmen upp. Här gäller det att spelarna anpassar sig illa kvickt eller så blir ishockey ett special teams spel, det är nog inte meningen.



Har undrat tidigare när jag varit här varför det är så mycket sämre plats för benen i PNC Arena än i t.ex arenan i Tampa Bay. Med NHL's klart sämsta snittpublik förra säsongen borde de ju kunna lyfta ut några stolsrader.... annars är arenan fin men ligger en bit utanför både Raleigh, Durham och Chapel Hill - de tre centralorterna i "the triangle". I den här regionen är det University of North Carolina, Duke och NC State football och basketball lag som tilldrar sig mest intresse media och publikmässigt men nu det finns äntligen hopp för hockeyn. Utbildningsnivån är hög i regionen, lönerna bra och jobbtillväxten stark så förutsättningarna finns för Canes att skapa mer intresse när laget äntligen ser konkurrenskraftigt ut också. De kan titta på vad som hänt i Tampa Bay och i



Carolina Hurricanes-Tampa Bay Lightning 3-4 (1-1,1-2,1-1j



0-1 (6.33) Adam Erne (Brown/Dumont), 1-1 (12.37 pp2) Lucas Wallmark (Lindholm/Necas), 1-2 (22.29) Tye McGinn (Stephens), 1-3 (24.28) Mikhail Sergachev (Point/Coacher), 2-3 (29.25) Derek Ryan (Miller/Hanafin), 2-4 (52.02) Boris Katchouk (Cirelli/Howden), 3-4 (58.24 pp) Sebastian Aho (Skinner/Lindholm)



